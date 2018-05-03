Ещё
Сезон ухода за скульптурами в Петербурге начали с реставрации памятника маршалу Жукову
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сезон ухода за скульптурами в Петербурге начали с реставрации памятника маршалу Жукову 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Сезон по уходу за скульптурами начался в четверг в Петербурге с профилактической реставрации памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Московском парке Победы и Памятника пионерам-героям в Таврическом саду, сообщили в Государственном музее городской скульптуры.
"Памятник Жукову должен быть в порядке к 9 мая", — рассказали ТАСС в отделе по связям с общественностью учреждения.
Как рассказали в музее, скульптуры моют специальным щелочным средством, потом обрабатывают водой под высоким давлением, при необходимости — моют вручную, а затем покрывают защитными составами. В основном, монументы избавляют от саже-пылевых и биологических загрязнений. Работы осуществляют профессиональные реставраторы на основе тех рекомендаций, которые разрабатывают в течение года научные сотрудники музея в ходе мониторинга состояния культурных объектов.
Памятник советскому полководцу, четырежды Герою Советского Союза Георгию Жукову, открыли на Аллее Героев в популярном среди горожан Московском парке Победы в 1995 году. Четырехметровая бронзовая статуя, созданная скульптором Яном Нейманом, представляет маршала стоящим в рост в шинели и фуражке на голове, в правой руке он держит перчатку. Монумент установили на высоком гранитном постаменте. На уход за памятником отвели около двух с половиной часов.
В преддверии отмечаемого 7 мая Дня радио, если позволят погодные условия, сотрудники музея проведут профилактическую реставрацию памятника ученому и изобретателю Александру Попову, расположенному на Каменноостровском проспекте Петроградской Стороны. 26 мая будут приводить в порядок один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга — «Медного всадника», памятник императору Петру I на Сенатской площади города.
Согласно информации на официальном сайте, основанный в 1932 году Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге является единственным в России музейным учреждением, занимающимся изучением, охраной и реставрацией памятников монументального искусства в открытой городской среде.
ТАСС: последние новости
Выставку картин Бориса Гребенщикова покажут к 205-летию Музея железнодорожного транспорта В Москве объявили победителей премии в области современного искусства СМИ: восковая фигура премьера Болгарии появилась в частном музее в Варне
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение