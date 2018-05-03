Сезон ухода за скульптурами в Петербурге начали с реставрации памятника маршалу Жукову

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. / ТАСС /. Сезон по уходу за скульптурами начался в четверг в Петербурге с профилактической реставрации памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Московском парке Победы и Памятника пионерам-героям в Таврическом саду, сообщили в Государственном музее городской скульптуры.

"Памятник Жукову должен быть в порядке к 9 мая", — рассказали ТАСС в отделе по связям с общественностью учреждения.

Как рассказали в музее, скульптуры моют специальным щелочным средством, потом обрабатывают водой под высоким давлением, при необходимости — моют вручную, а затем покрывают защитными составами. В основном, монументы избавляют от саже-пылевых и биологических загрязнений. Работы осуществляют профессиональные реставраторы на основе тех рекомендаций, которые разрабатывают в течение года научные сотрудники музея в ходе мониторинга состояния культурных объектов.

Памятник советскому полководцу, четырежды Герою Советского Союза Георгию Жукову, открыли на Аллее Героев в популярном среди горожан Московском парке Победы в 1995 году. Четырехметровая бронзовая статуя, созданная скульптором Яном Нейманом, представляет маршала стоящим в рост в шинели и фуражке на голове, в правой руке он держит перчатку. Монумент установили на высоком гранитном постаменте. На уход за памятником отвели около двух с половиной часов.

В преддверии отмечаемого 7 мая Дня радио, если позволят погодные условия, сотрудники музея проведут профилактическую реставрацию памятника ученому и изобретателю Александру Попову , расположенному на Каменноостровском проспекте Петроградской Стороны. 26 мая будут приводить в порядок один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга — «Медного всадника», памятник императору Петру I на Сенатской площади города.

Согласно информации на официальном сайте, основанный в 1932 году Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге является единственным в России музейным учреждением, занимающимся изучением, охраной и реставрацией памятников монументального искусства в открытой городской среде.