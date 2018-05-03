«Октава» представила продукцию на выставке «Связь-2018»

Тульский завод «Октава» принял участие в крупнейшем мероприятии в СНГ и Восточной Европе в сфере телекоммуникаций и информационных технологий — выставке «Связь-2018». С целью повышения узнаваемости нового бренда и расширения партнерской сети предприятие представило гостям выставки свыше 20 лучших моделей гарнитур, а также провело ряд переговоров. 30-я международная выставка проходила с 24 по 27 апреля в московском «Экспоцентре».

«Связь-2018» — мероприятие, демонстрирующее передовые достижения и технологии отрасли, задающее направление развития рынка на год вперед, удобная демонстрационная и дискуссионная площадка для обсуждения актуальных вопросов, общения профессионалов, поставщиков и покупателей. В 2018 году в ней участвовали ведущие компании из 22 стран.

«Выставка «Связь» проходит в рамках «Российской недели высоких технологий», на ней представлена бизнес-аудитория из 52 стран. Участие в таких масштабных и ключевых для отрасли мероприятиях — один из важных результатов маркетинговой работы новой команды предприятия», — отметила директор по маркетингу ПАО «Октава» Любовь Стальнова.

В составе экспозиции «Октавы» — линейка выпускаемых гарнитур, предназначенных для работы с аппаратурой связи специального назначения: ГНШ-П-22, ГНШ-П-23; для работы с аппаратурой наземной техники специального назначения ГНШ-23; для работы диспетчерских служб и служб аэродромного обслуживания ГСШ-А-18М, а также такие модели, как ГСШ-А-18М-1, ГСШ-А-18Б, ГСШ-П-45, ГСШ-А-41. В экспозицию ПАО «Октава» вошли громкоговоритель динамический малогабаритный ГДМ-1, который предназначен для нужд гражданской и военной полевой связи; конденсаторные электретные микрофоны МКЭ-214, МКЭ-223, МКЭ-224, МКЭ-226, МКЭ-228, МКЭ-394, МКЭ-393А и малогабаритный динамический микрофон МДМ-16Э.

Посетители выставки обратили внимание на такие модели тульской «Октавы», как телефонно-микрофонная гарнитура ТМГ-47, которая предназначена для обеспечения оперативной связи в условиях повышенного шума по удаленным и труднодоступным обесточенным линиям, а также для быстрого развертывания проводных линий связи в чрезвычайных ситуациях; телефонно-ларингофонная гарнитура ТЛГ-1; речевой пульт ПР-П-3; переговорное устройство УМ-9 для железнодорожного и общественного транспорта, а также пунктов оперативно-диспетчерской связи. Среди экспонатов гражданского назначения была представлена и гарнитура для «прозвонки» (поиска короткого замыкания или обрыва) кабеля ТМГ-8АМ. Для теле— и радиовещателей «Октава» продемонстрировала петличный микрофон МКЭ-204У. Образец способен составить конкуренцию лучшим моделям своего класса по техническим параметрам и цене.