Выставка «Лабиринты памяти» работает в «АРТ-Измайлово»

Музей русского лубка и наивного искусства, расположенный на Измайловском бульваре, дом 30 открыл персональную выставку Клер Роше (Светланы Андреевны Шепелевич).

Выставка будет действовать до 10 июня. Автор стала в прошлом году победителем конкурсного проекта «Москва-наивная». Она представила три драматически-экспрессивных образа столицы. Как ранее членами жюри было отмечено, работы Клер Роше привлекли их внимание не энергией мазка или динамикой композиции, а самой формой высказывания: предельно личностном исследовании культурно-исторической народной памяти.

Художник пробует себя во всевозможных техниках, жанрах и стилях, бесконечно экспериментирует. Ее стремление уловить живой нерв эмоции, запечатлев его на холсте, роднит работы художницы с экспрессионистами начала ХХ века. В остальном же пластический язык Клер Роше легко узнаваем и самобытен. «Я пишу энергию», — говорит художник.

Светлана Шепелевич — член Творческого союза Художников России. Ее работы хранятся в фонде Музее русского лубка и наивного искусства, в частных коллекциях в России и за рубежом.