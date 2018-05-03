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Guardian: похищенная нацистами во время войны картина выставлена на аукцион Sotheby's
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Guardian: похищенная нацистами во время войны картина выставлена на аукцион Sotheby's 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 3 мая. /ТАСС/. Картина голландского художника Якоба Охтервелта, похищенная нацистами в 1945 году из хранилища банка и находившаяся почти 30 лет в официальной резиденции лорда-мэра лондонского Сити-Мэншн-хауc, выставлена на аукцион Sotheby's в Лондоне. Ее предварительная оценка составила £1,5 млн — 2,5 млн ($2 млн — 3,4 млн), сообщает газета The Guardian.
Одно из лучших полотен голландского мастера жанровой живописи «Блюдо устриц» Корпорация лондонского Сити возвратила семье владельца в ноябре прошлого года. До войны шедевр находился в коллекции врача детской больницы Йоана Хендрика Смидта ван Гелдера в городе Арнем на востоке Нидерландов. Теперь родственники решили выставить его на торги.
"Блюдо устриц" украшало комнату ожидания для пациентов в больнице, и вместе с 13-ю другими полотнами было помещено во время войны в хранилище банка. Все они были похищены нацистами после отступления союзных войск из Арнема в результате операции Market Garden. Большинство из полотен были найдены. Однако шесть картин, в том числе и «Блюдо устриц», считались утерянными на протяжении семи десятилетий.
Находкой родные ван Гелдера обязаны базирующейся в Лондоне Комиссии по похищенным произведениям искусства в Европе. Именно представителю этой организации Энн Веббер удалось обнаружить полотно и организовать частное посещение Мэншн-хаус. Дочь ван Гелдера — Шарлотта Бишофф ван Хемскерк — сразу же узнала его.
Картина была передана муниципальной администрацией лондонского Сити в 1987 году согласно завещанию владельца недвижимости Гарольда Самуила. Ее прежним владельцем был дипломат из США Уильям Миддендорф, который приобрел картину в Цюрихе в 1967 году. До этого шедевр находился в Дюссельдорфе.
Картина, изображающая сцену соблазнения, во время которой влюбленный молодой человек предлагает тарелку устриц женщине, как ожидается, уйдет с молотка 4 июля.
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