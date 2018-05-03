Большой театр откроет новый балетный сезон вечером одноактных балетов

"Сезон мы начинаем с вечера одноактных балетов. Премьера должна состояться 20 ноября. Один из них — «Артефакт» — работа Уильяма Форсайта, и новая работа Эдварда Клюга «Петрушка». На мой взгляд, он очень интересный балетмейстер и талантливый человек", — сказал Вазиев.

Руководитель балетной труппы отметил, что в том числе для детской аудитории на исторической сцене состоится премьера балета «Зимняя сказка» в хореографии Кристофера Уилдона

Кроме того, в следующем сезоне знаменитый музей Большого театра отметит столетие. В рамках юбилея будут представлены выставки, посвященные звездам балета и оперы, а также выставка в честь самого музея.