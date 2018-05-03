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Большой театр откроет новый балетный сезон вечером одноактных балетов
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Большой театр откроет новый балетный сезон вечером одноактных балетов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Новый балетный сезон Большого театра откроется вечером одноактных балетов, в числе которых «Артефакт» Уильяма Форсайта и «Петрушка» Игоря Стравинского в хореографии Эдварда Клюга (мировая премьера), рассказал на пресс-конференции в четверг руководитель балетной труппы театра Махар Вазиев.
"Сезон мы начинаем с вечера одноактных балетов. Премьера должна состояться 20 ноября. Один из них — «Артефакт» — работа Уильяма Форсайта, и новая работа Эдварда Клюга «Петрушка». На мой взгляд, он очень интересный балетмейстер и талантливый человек", — сказал Вазиев.
Руководитель балетной труппы отметил, что в том числе для детской аудитории на исторической сцене состоится премьера балета «Зимняя сказка» в хореографии Кристофера Уилдона.
В следующем вечере, который будет представлен в новом сезоне, объединены два одноактных балета великих хореографов — «Парижское веселье» Мориса Бежара и «Симфония До мажор» Джорджа Баланчина. Сезон завершится мировой премьерой. Это будет новая работа известного хореографа Вячеслава Самодурова. Предварительное название балета «Красавин-Самодуров».
Кроме того, в следующем сезоне знаменитый музей Большого театра отметит столетие. В рамках юбилея будут представлены выставки, посвященные звездам балета и оперы, а также выставка в честь самого музея.
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