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28 апреля Гатчина открыла свой Год туризма
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28 апреля Гатчина открыла свой Год туризма 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В Гатчинском районе стартует туристический сезон. В его преддверии в Гатчине 28 апреля прошла туристическая выставка «Прогулка по Гатчинскому району».
В кинотеатре «Победа» были представлены стенды десяти музеев Гатчинского района. Сотрудники музеев рассказывали о своих экспозициях, интерактивных программах и экскурсиях.
Выставку посетили более семисот учащихся гатчинских школ. Для них был организован увлекательный квест, в ходе которого нужно было в специальном буклете проставить штампы каждого из участвующих в выставке музеев и получить бесплатный семейный билет на 4 человека в любой музей Гатчинского района на выбор.
Также был объявлен фотоконкурс, по условиям которого нужно с 1 по 30 мая посетить любой музей района и выложить в ВКонтакте запись об этом событии с фотографиями и хэштегом #НЕскучныйГМР. Авторы самых интересных рассказов и фотографий получат специальные призы.
Кроме того, были организованы театрализованные экскурсии по историческому центру Гатчины и викторины на знание истории родного города. Юные гости выставки с увлечением участвовали во всех интерактивных программах музеев: писали письма на «выездной» почтовой станции «Дома станционного смотрителя», составляли пазл — карту Ленинградской области, делали тряпичных кукол под руководством сотрудников музея «Домик няни А. С, Пушкина».
Информационно-туристский центр Гатчинского района познакомил школьных преподавателей и классных руководителей с «Живыми уроками в Гатчинском районе». Это общероссийский проект, в который Ленинградская область вступила в прошлом году, направлен на развитие детского туризма и популяризацию национальных историко-культурных, природных ценностей. Учителя получили информацию об интересных туристических маршрутах по Гатчинскому району.
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