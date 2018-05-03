28 апреля Гатчина открыла свой Год туризма

В Гатчинском районе стартует туристический сезон. В его преддверии в Гатчине 28 апреля прошла туристическая выставка «Прогулка по Гатчинскому району».

В кинотеатре «Победа» были представлены стенды десяти музеев Гатчинского района. Сотрудники музеев рассказывали о своих экспозициях, интерактивных программах и экскурсиях.

Выставку посетили более семисот учащихся гатчинских школ. Для них был организован увлекательный квест, в ходе которого нужно было в специальном буклете проставить штампы каждого из участвующих в выставке музеев и получить бесплатный семейный билет на 4 человека в любой музей Гатчинского района на выбор.

Также был объявлен фотоконкурс, по условиям которого нужно с 1 по 30 мая посетить любой музей района и выложить в ВКонтакте запись об этом событии с фотографиями и хэштегом #НЕскучныйГМР. Авторы самых интересных рассказов и фотографий получат специальные призы.

Кроме того, были организованы театрализованные экскурсии по историческому центру Гатчины и викторины на знание истории родного города. Юные гости выставки с увлечением участвовали во всех интерактивных программах музеев: писали письма на «выездной» почтовой станции «Дома станционного смотрителя», составляли пазл — карту Ленинградской области, делали тряпичных кукол под руководством сотрудников музея «Домик няни А. С, Пушкина».

Информационно-туристский центр Гатчинского района познакомил школьных преподавателей и классных руководителей с «Живыми уроками в Гатчинском районе». Это общероссийский проект, в который Ленинградская область вступила в прошлом году, направлен на развитие детского туризма и популяризацию национальных историко-культурных, природных ценностей. Учителя получили информацию об интересных туристических маршрутах по Гатчинскому району.