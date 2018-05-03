Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 5, 6 мая

5 мая | ВЫСТАВКИ 222 яйца | 10.00-19.00 | Музей пермских древностей | 0+ Арт. поддержка | Выставка, посвящённая Великой Победе 1945 г. | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+ Бесстрашно открытое сердце | Персональная выставка художницы Елены Разумковой | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 12+ Вне расписания | Выставка Кирилла Зибницкого | 12.00-19.30 | Пермская арт-резиденция | 0+ Всё о Еве | Арт-проект | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 6+ Горячий шёлк | Выставка Эльвиры Нерловой | 11.00-19.00 | Дом художника | 6+ Пермь как Пермь | Фотовыставка | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+ Пермь-Третья | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+ Сердце мира | Выставка Ксении Беляевой | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+ Фотовыставка Лейлы Туркиной, посвящённая Дню Победы | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 6+ 5 мая | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ Cipolla Racconto (Луковая сказка) | Интерактивное представление | 11.00, 14.00 | ПДНТ «Губерния» | 2+ Вишнёвый сад | 19.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 16+ Живой звук | Концерт студентов и преподавателей ПГГПУ | 16.00 | Ул. Петропавловская, 25 | 6+ Как Баба-яга сына женила | 11.00, 13.30 | Театр юного зрителя | 5+ Концерт групп «Голландский штурвал», «Псина», DubVerse | 21.00 | Клуб Station B | 18+ Концерт ко дню рождения П. И. Чайковского | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 6+ Мафик. Звезда русского шансона | 20.00 | Ресторан «Кама» | 18+ Моноспектакль «Воробушек». Откровенный разговор по мотивам пьесы В. Легентова «Эдит Пиаф» | 19.00 | Культурное пространство «Часовой завод» | 18+ На дне | 14.00, 18.00 | У Моста | 12+ Пермяк Попов | Концертно-интерактивная программа | 7.00-22.00 | Площадка у памятника Александру Попову | 0+ Принцесса на горошине | 11.00, 13.30 | Пермский театр кукол | 5+ Рикки-Тикки-Тави | 11.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 4+ 5 мая | СОРЕВНОВАНИЯ, КОНКУРСЫ 74-я легкоатлетическая эстафета «Дзержинец» | 12.00 | Спорткомплекс «СпортХолл | 0+ Балатовская прямая | Сверхполумарофон | 10.00 | Парк культуры и отдыха „Балатово“ | 18+ Весёлые лучики-2018 | XX фестиваль детского творчества | 12.00 | Дом культуры „Искра“ | 0+ Весенний серпантин | 7.00-22.00 | Площадка возле скульптуры „Легенда о Пермском медведе“ | 0+ 6 мая | ВЫСТАВКИ 222 яйца | 10.00-19.00 | Музей пермских древностей | 0+ Арт. поддержка | Выставка, посвящённая Великой Победе 1945 г. | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+ Бесстрашно открытое сердце | Персональная выставка Елены Разумковой | 12.00-19.30 | Арт-резиденция | 12+ Вне расписания | Выставка Кирилла Зибницкого | 12.00-19.30 | Пермская арт-резиденция | 0+ Пермь как Пермь | Фотовыставка | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+ Пермь-Третья | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+ Сердце мира | Выставка Ксении Беляевой | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+ Фотовыставка Лейлы Туркиной, посвящённая Дню Победы | 10.00-21.00 | Киноцентр „Премьер“ | 6+ 6 мая | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ Cipolla Racconto (Луковая сказка) | Интерактивное представление | 11.00, 14.00 | ПДНТ „Губерния“ | 2+ В звёздном царстве Зодиака | 12.00 | Планетарий 5+ Вечер уличной магии | 20.00 | Театр „КТО“ | 16+ Еврейское счастье | 18.00 | Театр юного зрителя | 16+ На дне | 14.00, 18.00 | У Моста | 12+ Небесные светлячки | 10.30 | Планетарий | 3+ Необыкновенные небесные явления | 15.00 | Планетарий | 8+ Огниво | 14.00 | Театр кукол „Туки-Луки“ | 3+ Принцесса на горошине | 11.00 | Пермский театр кукол | 5+ Снежная королева | 13.30 | Пермский театр кукол | 6+ Спящая красавица | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 6+ Цветомузыка | Музыкальное погружение | 11.00 | Дом музыки | 2+ Цветомузыка | Музыкальное погружение | 13.00 | Дом музыки | 5+