Дожди в ОАЭ оставят туристов сухими

В городе Шарджа (ОАЭ) открылась комната дождя Rain Room, которая позволит посетителям ощутить на себе ливень и при этом остаться сухими. Об этом сообщает Gulf News.

Новый аттракцион находится в парке Аль-Махарра и представляет собой темную подземную камеру, где падающие струи воды освещены только прожектором. Благодаря датчикам движения гости смогут передвигаться среди непрерывного потока дождя, вытягивать руки и делать селфи, не намокнув.

Rain Room создавалась студией Random International, специализирующейся на экспериментальной практике в современном искусстве. После успешной демонстрации в ведущих музеях Лос-Анжелеса, Шанхая, Нью-Йорка и Лондона, комната дождя переместилась в город Шарджа на постоянной основе.