Ещё
Германия обеспечит финансирование исследования провенанса артефактов колониальной эпохи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Германия обеспечит финансирование исследования провенанса артефактов колониальной эпохи 

АртГид 37 минут назад
Фото: АртГид
Министр культуры Германии Моника Грюттерс обязалась обеспечить финансирование исследования провенанса артефактов колониальной эпохи из собраний немецких музеев. Инициатива направлена на то, чтобы «мотивировать музеи направить исследовательские возможности на развитие новых форм сотрудничества со странами происхождения работ». Распределение федерального финансирования будет контролировать Немецкий фонд утраченного искусства. Количество и объемы грантов на исследование провенансов пока не определены. Также объявлено о создании четырех новых должностей в Фонде прусского культурного наследия для управления Берлинскими государственными музеями — новые сотрудники будут отвечать за исследования произведений колониального периода. Ранее президент Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер призвал международные организации разработать общие принципы исследования провенанса музейных коллекций, аналогичные принципам Вашингтонской конференции 1998 года.
Источник: artforum
АртГид: последние новости
Большая часть экспонатов музея Этьена Террюса в Эльне оказалась подделками Manifesta 12 начала знакомить зрителей с участниками и выставочными площадками Gogova Foundation начинает прием заявок на участие в четвертой художественной резиденции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Киноляпы, которые никто не замечал24
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Видео
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение