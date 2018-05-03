Германия обеспечит финансирование исследования провенанса артефактов колониальной эпохи

Министр культуры Германии Моника Грюттерс обязалась обеспечить финансирование исследования провенанса артефактов колониальной эпохи из собраний немецких музеев. Инициатива направлена на то, чтобы «мотивировать музеи направить исследовательские возможности на развитие новых форм сотрудничества со странами происхождения работ». Распределение федерального финансирования будет контролировать Немецкий фонд утраченного искусства. Количество и объемы грантов на исследование провенансов пока не определены. Также объявлено о создании четырех новых должностей в Фонде прусского культурного наследия для управления Берлинскими государственными музеями — новые сотрудники будут отвечать за исследования произведений колониального периода. Ранее президент Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер призвал международные организации разработать общие принципы исследования провенанса музейных коллекций, аналогичные принципам Вашингтонской конференции 1998 года.

Источник: artforum