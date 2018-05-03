ТОП-20 инстаблогеров Нижнего Новгорода

ТОП-20 инстаблогеров Нижнего НовгородаВсе любят Instagram. Простая в использовании, незамысловатая и популярная социальная сеть, куда все заходят, чтобы посмотреть красивые и интересные фотографии.

Среди огромного многообразия сэлфи, ногтей и красивых тел, мы выбрали блоги и паблики, где можно не только пролистать сто тысяч однообразных фото, а действительно подчеркнуть для себя что-то новое, полезное, познавательное, и, конечно же, полюбоваться на красивые фотографии. №1. nn_stories. Самые живописные и необычные виды города на фото.

№ 2. travelblognn. Авторский блог Елены Митягиной о Нижнем Новгороде.

№3. arhnn. Любопытная подборка фотографий с необычными видами Нижнего Новгорода

№4.nnovgorod_mama. Название паблика говорит само за себя.

№5. old_nn. Старый Нижний на фото

№6. matr0sha. Блог о дизайне.

№7. polly_zinovieva. Авторский блог Полины Зиновьевой о себе и путешествиях.

№10. mayasimakina. Блог о современном искусстве Маий Симакиной. Все самое интересное, провокационное и необычное из мира искусства. №11. critic_smirnova. Авторский блог ресторанного критика Катерины Смирновой.

№12. ludmilaevteeva Блог Людмилы Евтеевой. Необычные свадебные букеты и изделия из полимерной глины.

№14. sportnastya. Блог Анастасии Золотой. Блог о фитнесе, спорте и путешествиях.

№15. averinatwins. Блог сестер-гимнасток Дины и Арины Авериных.

№16. nikita_nomerz. Блог известного нижегородского стрит-арт художника.

№17. alexeychernigin. Блог нижегородского художника Алексея Чернигина.

№18. go_novgorod. Еще один любопытный паблик о Нижнем Новгороде.

№19. arma_gray_photo. Сказочно красивые фотографии детей и взрослых в блоге нижегородского фотографа.

№20. pravda1917nn. Блог «Нижегородской правды» в Instagram.