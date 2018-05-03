Реставрации Преображенской церкви посвятят лекцию

6 мая жителей и гостей карельской столицы приглашают посетить лекцию о восстановлении памятника деревянного зодчества.

Лекция о восстановительных работах Преображенской церкви состоится 6 мая в 13:00 в инфоцентре музея на пл. Кирова, 10-а, в Петрозаводске.

О реставрации «Преображенки» расскажет руководитель службы по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса музея Татьяна Незвицкая, сообщает пресс-центр мэрии. Вход свободный.

На сегодняшний день ведутся работы по сборке второго технологического пояса памятника деревянного зодчества. Проводится реставрация главок первого пояса. Реставрация храма завершится в ноябре 2019 года.

Также 6 мая будет открыт бесплатный вход на выставки музея. В основном выставочном зале открыта экспозиция «Русский Север в творчестве архитектора Ю. С. Ушакова. К 90-летию со дня рождения».

Выставка знакомит с творческим наследием художника, путешественника, специалиста по деревянному зодчеству Русского Севера. Основу выставки составляют работы из собрания Музея Русского Севера, принадлежащего коллекционеру, литератору и философу Юрию Линнику.