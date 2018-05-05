В Таллине открылась выставка, посвященная императору Николаю II

РИГА, 5 мая. / ТАСС /. В таллинском Русском музее открылась выставка под названием «Яхта „Штандарт“ и семья последнего российского императора». Она приурочена к 100-летию расстрела царской семьи Николая II и 150-летию со дня рождения императора (1868-1918).

"Выставка представляет собой подборку редких и малоизвестных фотографий из фотоальбома Николая II, — рассказала эстонскому телеканалу ETV+ руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова. — Фотографии связаны с пребыванием царской семьи на «Штандарте», который стал, если можно так сказать, бортом номер один для императорской фамилии начиная примерно с 1906 года".

По словам куратора музея Зураба Янеса, император на своей яхте неоднократно посещал Ревель, как тогда назывался современный Таллин. «Все эти визиты в основном связаны с дипломатией, со встречами с зарубежными коллегами. Малоизвестный факт и то, что свой путь яхта также завершила в Таллине — в начале 1960-х годов корабль здесь разобрали», — говорит он.

Экспозиция выставки включает в себя не только фотографии, но и материалы местных газет, которые освещали визиты Николая II в Ревель. Они, по словам Сморжевских-Смирновой, весьма отличались от того, как о визитах царя писали центральные СМИ.

"В центральных газетах — это короткие, то что называется современным языком пресс-релизы, которые мало отличались, — говорит она. — А вот местная пресса добавляла лирики. Вы представляете: императорская яхта стоит на рейде, происходит встреча с кайзером Германии и французским президентом… И, конечно, Ревель ликует и пресса освещает в малейших подробностях все".

Основную часть фотоматериалов для выставки предоставил российский музейно-выставочный центр «Росфото». По словам руководителя музея, они показывают самые трогательный моменты семьи Николая II, также среди них много детских фотографий.

Выставка не дает оценок эпохи правления последнего российского императора — более того, такие оценки невозможны, убежден Зураб Янес. «Мы в неравных позициях с этими деятелями. Мы уже знаем исход событий, а те, кто принимал решения — его не знали», — говорит он.

Выставка «Яхта „Штандарт“ и семья последнего российского императора» продлится до конца июня.