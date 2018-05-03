Ученики и преподаватели школы искусств на Абрамцевской поздравят жителей района с Днем Победы

Концерт, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоится 3 мая в детской школе искусств имени Калинникова, расположенной на Абрамцевской улице. Об этом сообщила заместитель директора учреждения культуры Ирина Таран.

— Выступят как учащиеся, так и преподаватели нашей школы искусств. Прозвучат как сольные номера, так и ансамблевые, — уточнила Ирина Таран.

Всех желающих будут ждать к 18.00 в Большом зале школы искусств имени Калинникова, расположенной по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Вход свободный. (ео)