Ещё
Ученики и преподаватели школы искусств на Абрамцевской поздравят жителей района с Днем Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученики и преподаватели школы искусств на Абрамцевской поздравят жителей района с Днем Победы 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Концерт, приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоится 3 мая в детской школе искусств имени Калинникова, расположенной на Абрамцевской улице. Об этом сообщила заместитель директора учреждения культуры Ирина Таран.
— Выступят как учащиеся, так и преподаватели нашей школы искусств. Прозвучат как сольные номера, так и ансамблевые, — уточнила Ирина Таран.
Всех желающих будут ждать к 18.00 в Большом зале школы искусств имени Калинникова, расположенной по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Вход свободный. (ео)
Управа района Лианозово: последние новости
Уникальная выставка фотографий «Чудеса России» открылась в парке на Угличской Открытие нового сезона в Лианозовском театре состоится 17 сентября Более 70 дополнительных электропоездов назначено для обслуживания посетителей авиасалона «МАКС-2015» с 28 по 30 августа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение