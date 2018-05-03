Уникальная выставка фотографий «Чудеса России» открылась в парке на Угличской

В Лианозовском парке открылась уникальная выставка известного travel и пейзажного фотографа Даниила Коржонова «Чудеса России». Об этом сообщили в пресс-службе парка.

«От извержения Ключевской на Камчатке до подземных пещер, от радуги над опасным каньоном до Хребта Дракона и загадочных «грибов» долины Чулышман. Спешите увидеть чудеса, спрятанные в самых потаенных уголках нашей страны!», — говорится в сообщении пресс-службы.

Выставка проходит на аллее у здания администрации по адресу: ул. Угличская, 13. (то)