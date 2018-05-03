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Уникальная выставка фотографий «Чудеса России» открылась в парке на Угличской
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Уникальная выставка фотографий «Чудеса России» открылась в парке на Угличской 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
В Лианозовском парке открылась уникальная выставка известного travel и пейзажного фотографа Даниила Коржонова «Чудеса России». Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«От извержения Ключевской на Камчатке до подземных пещер, от радуги над опасным каньоном до Хребта Дракона и загадочных «грибов» долины Чулышман. Спешите увидеть чудеса, спрятанные в самых потаенных уголках нашей страны!», — говорится в сообщении пресс-службы.
Выставка проходит на аллее у здания администрации по адресу: ул. Угличская, 13. (то)
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