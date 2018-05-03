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СМИ: восковая фигура премьера Болгарии появилась в частном музее в Варне
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СМИ: восковая фигура премьера Болгарии появилась в частном музее в Варне 

ТАСС 3 часа назад
СОФИЯ, 3 мая. /ТАСС/. Восковая фигура премьер-министра Болгарии Бойко Борисова стала популярным экспонатом в частном музее в Варне, наряду с президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Об этом сообщил владелец музея Цветан Атанасов газете «Стандарт».
"Мне не приходится долго выбирать, кого из политиков представить в своем музее. В последние месяцы меня чаще всего спрашивали именно о Борисове, и он появился. Потребовалось полгода, чтобы экспонат получился максимально похожим на оригинал", — рассказал Атанасов.
Он уточнил, что фигура изображает молодого Борисова и относится к тому периоду, когда он был главным секретарем МВД страны (2001-2004 гг.).
Бойко Борисов стал вторым болгарским политиком, который представлен в варненском музее, ранее там появилась фигура Тодора Живкова (генеральный секретарь Болгарской коммунистической партии, 1911-1998 гг.). Среди новинок экспозиции — популярный болгарский рэпер и музыкальный продюсер Криско (Кристиан Талев), а в ближайшее время коллекция будет пополнена копией легендарного футболиста Христо Стоичкова.
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