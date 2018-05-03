Выставка «Солнечный мяч» откроется в галерее «Беляево» на следующей неделе

В преддверии Чемпионата мира по футболу Объединение «Выставочные залы Москвы» представляет сетевой художественный проект «Солнечный мяч». Рисунки ребят из России, Германии, Болгарии расскажут нам о футболе как культурном явлении, истории его возникновения, любимых игроках, болельщиках и футбольной атрибутике.

В выставочном пространстве галереи «Беляево» встретятся победители первого тура конкурса. А 18 мая состоится награждение победителей второго этапа.

«Сохраняя творческие принципы игры, построенные на правилах и одновременно на свободной импровизации, футбол способен не только стать метафорой и моделью художественного диалога, но и символом новой посттехнологической реальности. Работы детей, представленные на выставке, невероятно чутко отражают глобальные процессы данных социокультурных изменений», — сообщается на сайте галереи «Беляево».

Выставка будет работать до 24 июня.