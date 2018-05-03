Ещё
Выставка «Солнечный мяч» откроется в галерее «Беляево» на следующей неделе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выставка «Солнечный мяч» откроется в галерее «Беляево» на следующей неделе 

Управа района Коньково 3 часа назад
Фото: Управа района Коньково
В преддверии Чемпионата мира по футболу Объединение «Выставочные залы Москвы» представляет сетевой художественный проект «Солнечный мяч». Рисунки ребят из России, Германии, Болгарии расскажут нам о футболе как культурном явлении, истории его возникновения, любимых игроках, болельщиках и футбольной атрибутике.
В выставочном пространстве галереи «Беляево» встретятся победители первого тура конкурса. А 18 мая состоится награждение победителей второго этапа.
«Сохраняя творческие принципы игры, построенные на правилах и одновременно на свободной импровизации, футбол способен не только стать метафорой и моделью художественного диалога, но и символом новой посттехнологической реальности. Работы детей, представленные на выставке, невероятно чутко отражают глобальные процессы данных социокультурных изменений», — сообщается на сайте галереи «Беляево».
Выставка будет работать до 24 июня.
Управа района Коньково: последние новости
Школьник может получить бесплатный билет в галерее «Беляево» Библиотекари из Конькова провели мастер-класс для детей в Дарвинском музее В Конькове ребенок упал с седьмого этажа и выжил
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение