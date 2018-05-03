«Духовный паровоз» Бориса Гребенщикова

Выставку картин музыканта Бориса Гребенщикова , получившую название "Духовный паровоз", откроют в Центральном музее железнодорожного транспорта России (ЦМЖТ) в Санкт-Петербурге в конце мая. Как рассказала ТАСС руководитель отдела массовых коммуникаций учреждения Елена Асташова, проект состоится в рамках празднования 205-летия ЦМЖТ — одного из старейших научно-технических музеев в мире.

"У нас год 205-летия в этом году, и в рамках этого юбилея мы решили пойти на нестандартные форматы. У нашего музея появляются новые друзья — в частности, Борис Борисович Гребенщиков. Мы выставляем эти картины, учитывая, что паровозная тематика некая есть в его судьбе, в его песнях, в его произведениях",

— отметила Асташова.

Для широкой аудитории экспозиция откроется 25 мая. В нее войдут как ранее выставлявшиеся работы Гребенщикова, так и еще не знакомые публике произведения. "Выставку мы назвали, цитируя одну из песен БГ, "Духовный паровоз", — отметили организаторы. Центральный музей железнодорожного транспорта Российской Федерации основали в 1813 году. Его обширная экспозиция расположена на Садовой улице в исторической части Петербурга в здании, построенном специально для музея в 1902 году по проекту Петра Купинского.

В настоящее время в его фондах насчитывается более 60 тыс. единиц хранения, которые представляют различные эпохи развития подвижного состава, в том числе около 300 моделей локомотивов и вагонов и около 50 единиц натурных локомотивов.

Поклонники творчества Гребенщикова как художника также имели возможность увидеть около двух десятков его картин на проходившей в марте-апреле выставке "БГ-явления" в Юсуповском дворце Петербурга.