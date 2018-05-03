В Индии проходят торжества, посвященные 90-летию имения Рерихов в Гималаях

НАГГАР (ИНДИЯ), 3 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов /. Музыкальным фестивалем, выставками и научным семинаром открылся в гималайской долине Куллу юбилейный год, посвященный 90-й годовщине прибытия сюда семьи российского художника и мыслителя Николая Рериха . Торжества начались 29 апреля, ряд экспозиций будет открыт до 10 мая.

Мероприятия проходят в музейном комплексе Рерихов. Художник перенес сюда Институт гималайских исследований «Урусвати» ("Свет утренней звезды"), который был основан ранее: он решил, что расположенный в предгорьях Гималаев Наггар — наиболее подходящее место для этнических, археологических, биологических и других изысканий, которые планировалось вести. Целью создания «Урусвати» было комплексное изучение Азии, а также обработка материалов, собранных в ходе трансазиатской экспедиции Рерихов, которая прошла в 1925-28 годах.

Среди мероприятий первых дней рериховского фестиваля в Куллу состоялись открытие выставок детского рисунка «Индия глазами российских детей» и «Россия глазами индийских детей», семинар на тему «Рерихи в Куллу. Аспекты творчества», была представлена экспозиция российских художников по итогам арт-экспедиции по Гималаям, а также выставка индийского художника Шива Кумара «Гармония природы», состоялся концерт индийских детей.

"В 2018 году мы отмечаем 90 лет с тех пор, как сюда пришел Николай Рерих и его семья, и брошенное ими семя дало здесь богатые всходы", — сказал корреспонденту ТАСС посол России в Индии Николай Кудашев . «Посмотрите, вокруг нас люди разных возрастов, разных взглядов, но их всех объединяет приверженность искусству, гуманизму, сотрудничеству, а также приверженность развитию российско-индийских отношений на базе той симпатии, которая сложилась между двумя народами», — добавил Кудашев.

Память о художнике

Индийцы дали Рериху титул Махариши — Великий Провидец, сказал ТАСС представитель районного Магистрата Кулу Амит Гулериа. «Значение того, что Николай Рерих решил поселиться в Куллу, для нас важно до сих пор. Ведь значительная часть туристов, которые приезжают в Наггар, приезжают сюда из-за Рериха. И это еще очень важный элемент сотрудничества между нашими народами», — отметил Гулериа.

Главный министр штата Химачал-Прадеш Джаи Рам Тхакур провел встречу с российским послом, а также согласился ответить на вопрос корреспондента ТАСС о значении музея Рехиха для местных жителей. «Нам очень приятно, что 90 лет назад господин Рерих прибыл сюда, к нам, в Химачал, и основал здесь художественную галерею. Мы отмечаем этот 90-летний юбилей, потому что это важно для нас. Сегодня это туристический центр, сюда прибывает много гостей, это и жители Индии, и приезжие из-за рубежа», — сказал главный министр. «У Индии очень хорошие отношения с Россией, и приезд сюда Рериха стал одним из этапов развития отношений между нашими странами», — подчеркнул Джаи Рам Тхакур.

"Я полагаю, что Рерих актуален сегодня по одной простой причине — он говорил в своем искусстве о вечном. У него был уникальный стиль, свой подчерк, уникальная цветовая гамма, что отличает его ото всех других. При этом он один из первых художников Серебряного века, который заговорил о духовном", — заявила ТАСС художник Наталья Зайцева-Борисова.

О Рерихах

Николай Рерих, чья деятельность связана с Индией, написал почти 7 тыс. картин, многие из них выставляются в музеях и галереях по всему миру. Рерих также стал автором около 30 литературных трудов, в том числе «Алтай — Гималаи: путевой дневник», «Восток-Запад» и «Сердце Азии». Он также выступил автором международного договора (пакта Рериха) о защите культурного наследия.

Его супруга, Елена Рерих известна как создатель философской системы «Живая этика». Сын Рерихов Юрий стал выдающимся исследователем Средней Азии, автором тибетско-англо-русско-санскритского словаря, монографии по истории Средней Азии. Второй сын Святослав прославился как художник и общественный деятель, он был удостоен одной из высших наград Индии Падма Бхушан (орден Лотоса).