Обзор наиболее ярких мероприятий учреждений культуры в выходные 5 — 6 мая

Музеи и выставочные залы

В Манеже 5 мая состоится лекция Илектры Канестри «Hermes: ход конем» в рамках курса лекций «Перезагрузка: легенды моды вчера, сегодня, завтра». На лекции пойдет рассказ об истории создания бренда одежды Hermes. Илектра Канестри — эксперт в области моды и дизайна, журналист. Начало лекции в 17:30. Стоимость билета 500 рублей, льготного — 300 рублей.

6 мая музей-усадьба «Измайлово» приглашает посетить концерт «Нам дороги эти позабыть нельзя…». Солисты ансамбля «Благовест» представляют новую программу, куда вошли лучшие песни и стихи военных лет. В концерте прозвучат песни: «Последний бой» Михаила Ножкина , «На безымянной высоте» Вениамина Баснера на слова Михаила Матусовского, и многие другие. Начало мероприятия в 15:00. Цена билета 350 рублей.

С 27 апреля по 3 июня в Музейно-выставочном комплексе Школы акварели Сергея Андрияки будет проходить уникальная выставка «Кукрыниксы, знаменитые и неизвестные» из цикла «Шедевры музейных коллекций». На выставке представлены работы из собраний Государственной Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Тульского художественного музея, Рыбинского музея-заповедника, музея-заповедника «Абрамцево». Кукрыниксы создавали карикатуры, военные и политические плакаты, живописные пейзажи, книжные иллюстрации. Начало в 11:00. Стоимость входного билета — 200 рублей, для льготных категорий граждан — 80 рублей. Билеты можно приобрести в кассах МВК Школы акварели Сергея Андрияки.

В музее А. С. Пушкина с 4 по 8 мая будет проходить выставка «На фронте с Пушкиным». На выставке будут представлены предметы из книжного собрания Государственного музея А. С. Пушкина. Книги Пушкина в годы жесточайшей войны служили вдохновением и источником душевных сил для бойцов, помогали пройти все тяготы войны. Па выставке будет представлен редкий экспонат книга, пробитая пулей, которая спасла жизнь своему владельцу. Начало выставки в 10:00. Стоимость билета 200 рублей, льготный — 100 рублей.

Парки культуры и отдыха

Перовский парк приглашает 5 мая на территорию скейт-парка Fermа на открытые городские соревнования по скейтбордингу. Начало регистрации участников команд в 9:30. Начало соревнований в 10:00. Участие бесплатное.

Измайловский парк 5 мая приглашает своих посетителей на открытие выставки «Герои. Портреты. Память». Основу выставки составляют фотографии произведений российского скульптора Дмитрия (Даниила) Рябичева, автора монументальных композиций, посвященных героям Великой Отечественной войны. Открытие выставки в 16:00. Выставка продлится до 20 мая. Вход свободный.

Парк «Красная Пресня» 5 мая приглашает на мастерскую полезных каникул от «Мосгортура». «Московские вожатые» проведут бесплатные мастер-классы для детей. В программе: творческие мастер-классы, аквагрим, игры в резиночки, фанты и многое другое. Начало в 12:00. Участие бесплатное.

Парк «Сокольники» 5 мая приглашает на мотофестиваль, который пройдет под лозунгом «На дороге все равны». Главным событием мотофестиваля станет парад мотоциклистов. На проспекте академика Сахарова будет оборудована сцена и помимо музыки с нее прозвучат слова напутствия от руководителей города и лидеров мотообъединений и сообществ. Сбор колонны назначен на 9:00. Участие бесплатное. Подробнее о программе мотофестиваля на сайте park.sokolniki.com.

Сад им. Баумана 6 мая приглашает на квест для детей «Мумия» на английском языке. Участников ожидает пять станций с разными видами активности. Начало в 13:30. Записаться на игру, а также узнать подробности можно по номеру: 8 (495) 248-03-83 или на сайте: kvest.globus-int.ru. Начало в 13:00. Участие бесплатное.

6 мая в Парке Победы у Вечного огня начнется парад Кадетского движения Москвы «Не прервётся связь поколений». В 12:00 произойдет старт парада, во время которого на площадь перед музеем Великой Отечественной войны вынесут флаги Российской Федерации, Москвы и кадетского движения столицы. Запланировано массовое исполнение Гимна Москвы. Участие бесплатное.

Библиотеки и культурные центры

5 мая в 12:00 в Культурном центре «ЗИЛ» состоится лекция профессора Хельсинской академии искусств Кирси Монни «Two main streams of current interest in contemporary choreography, posthumanism and social choreography» / «Два основных направления актуального интереса в современной хореографии: постгуманизм и социальная хореография». Выпускники и первокурсники программы поделятся своим видением. К активному участию в разговоре приглашаются практики и исследователи современного танца. Рабочий язык — английский. Вход по регистрации.

5 мая в библиотеке №129 состоится показ фильма «28 панфиловцев» Андрея Шальопы и Кима Дружинина о легендарном подвиге советских бойцов при обороне Москвы в 1941 году. Вход бесплатный. Начало в 12:00.

Кинотеатры

В ежемесячной программе «Киновинтаж в „Сатурне“ зрителей ждут классические голливудские комедии 30-х и 40-х годов.

»Приключения Тома Сойера», 5 мая, 18:30 «Лотерея невест», 6 мая 18:30 Вход свободный, в порядке живой очереди. Билеты на сайте http://mos-kino.ru.