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В районе Марьино открылась выставка семейных военных архивов
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В районе Марьино открылась выставка семейных военных архивов 

Управа района Марьино 2 часа назад
До 12 мая в районе Марьино на базе детского клуба «Подросток» будет работать выставка творческих работ «Великая Отечественная война в истории моей семьи».
— Жители района Марьино расскажут о том, как война коснулась конкретно их семьи, о своих родственниках-фронтовиках, через семейный архивы. Выставка поможет обменяться знаниями и воспоминаниями, — отметила руководитель клуба Людмила Стегалина.
Экспозиция будет доступна для осмотра до 12 мая по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1. Вход свободный для всех желающих. (то)
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