В районе Марьино открылась выставка семейных военных архивов

До 12 мая в районе Марьино на базе детского клуба «Подросток» будет работать выставка творческих работ «Великая Отечественная война в истории моей семьи».

— Жители района Марьино расскажут о том, как война коснулась конкретно их семьи, о своих родственниках-фронтовиках, через семейный архивы. Выставка поможет обменяться знаниями и воспоминаниями, — отметила руководитель клуба Людмила Стегалина

Экспозиция будет доступна для осмотра до 12 мая по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1. Вход свободный для всех желающих. (то)