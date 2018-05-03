Выставка о спорте и здоровом образе жизни откроется в районе

В Новой Третьяковке 9 мая откроется выставка «Футбол и не только».

В пресс-службе учреждения проинформировали, что посетители музея смогут увидеть множество произведений, посвященных спорту и здоровому образу жизни. Так, гости увидят знаменитую работу «Девушка с веслом» скульптора Ивана Шадры.

На официальном сайте Государственной Третьяковской галереи сообщили, что экспозиция приурочена к предстоящему Чемпионату мира по футболу.

Выставка будет работать до 9 сентября по адресу: улица Крымский Вал, дом 10.