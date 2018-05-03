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Выставка о спорте и здоровом образе жизни откроется в районе
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Выставка о спорте и здоровом образе жизни откроется в районе 

Управа района Якиманка 2 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
В Новой Третьяковке 9 мая откроется выставка «Футбол и не только».
В пресс-службе учреждения проинформировали, что посетители музея смогут увидеть множество произведений, посвященных спорту и здоровому образу жизни. Так, гости увидят знаменитую работу «Девушка с веслом» скульптора Ивана Шадры.
На официальном сайте Государственной Третьяковской галереи сообщили, что экспозиция приурочена к предстоящему Чемпионату мира по футболу.
Выставка будет работать до 9 сентября по адресу: улица Крымский Вал, дом 10.
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