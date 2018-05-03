Юные художники из Лосинки нарисовали День Победы

Выставка детского рисунка «Гремят салюты над страной», посвященная Дню Победы, открылась в центре досуга и творчества в Бабушкинском парке. В экспозиции представлены работы юных художников — воспитанников изостудии «Радуга», которая работает на базе ДК «Юность» в Лосинке.

— Работы детей выполнены в различной технике изобразительного творчества: гуашевые и акварельные краски, пастель и цветные карандаши, аппликация и граттаж, — уточнила художественный руководитель ДК Юлия Дьяченко-Декова.

Выставку смогут посетить все желающие — вход свободный. Она будет работать до 16 мая. (иб)