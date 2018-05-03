Ещё
Юные художники из Лосинки нарисовали День Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные художники из Лосинки нарисовали День Победы 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Выставка детского рисунка «Гремят салюты над страной», посвященная Дню Победы, открылась в центре досуга и творчества в Бабушкинском парке. В экспозиции представлены работы юных художников — воспитанников изостудии «Радуга», которая работает на базе ДК «Юность» в Лосинке.
— Работы детей выполнены в различной технике изобразительного творчества: гуашевые и акварельные краски, пастель и цветные карандаши, аппликация и граттаж, — уточнила художественный руководитель ДК Юлия Дьяченко-Декова.
Выставку смогут посетить все желающие — вход свободный. Она будет работать до 16 мая. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
В кинотеатре на Коминтерна покажут сказку «Каменный цветок» Салют в честь Дня Победы прогремит в Бабушкинском парке Школьники из Лосинки встретились с известным актером и режиссером Борисом Токаревым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение