В Краснодаре на пятиэтажке по ул. Селезнева нарисовали открытку к 9 мая

В Краснодаре на пятиэтажке по ул. Селезнева, 146 нарисовали огромную поздравительную открытку к 9 мая.

Краснодарские художники Алексей Серебренников, Павел Бибишев и Евгений Колпаков выполнили свою работу практически за одни сутки, под палящим солнцем. В подарок ветеранам и жителям города.

«Мы хотели по-своему поздравить участников Великой Отечественной войны. Чтобы подвиг их не забывали. Чтобы о нем знали и помнили дети», — рассказал «АиФ-Юг» художник Алексей Серебренников.

Инициатором такого поздравительного граффити стало региональное отделение Общероссийского народного Фронта. По словам члена штаба регионального отделения Дмитрия Ковтуненко, разрешение в департаменте архитектуры Краснодара было получено за 10 дней. На сходе жителей дома утвердили эскиз.

«ОНФ выделили 30 тысяч на материалы, а свою работу художники выполнили бесплатно. За что им огромное спасибо. На выходных ребята разрисуют к 9 мая еще один дом — в Новороссийске», — сказал Дмитрий.

Теперь пятиэтажка станет местной достопримечательностью и арт-объектом микрорайона.