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Воспитанники хора «Соловушко» из Коптева познакомились с творчеством Александра Пушкина
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Воспитанники хора «Соловушко» из Коптева познакомились с творчеством Александра Пушкина 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В конце прошлой недели учащиеся хора «Соловушко» центра «Радость» побывали на обзорной экскурсии в Государственном музее имени Пушкина. О впечатлениях от поездки рассказал один из ее организаторов.
— В залах главного дома усадьбы на Пречистенке дети познакомились с жизнью и творчеством Пушкина, историей, культурой и бытом пушкинского времени, — сообщил представитель центра «Радость». — Совершив путешествие по главному дому старинной усадьбы, ребята посетили экспозицию «Сказки А. С. Пушкина», где их ждала встреча с удивительным и волшебным миром пушкинских сказок.
В центре «Радость» добавили, что «Соловушкам» очень понравилась экскурсия, особенно музыкальная комната, зал, где проходили балы, и сама экспозиция по сказкам писателя. (жм)
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