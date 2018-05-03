Воспитанники хора «Соловушко» из Коптева познакомились с творчеством Александра Пушкина

В конце прошлой недели учащиеся хора «Соловушко» центра «Радость» побывали на обзорной экскурсии в Государственном музее имени Пушкина. О впечатлениях от поездки рассказал один из ее организаторов.

— В залах главного дома усадьбы на Пречистенке дети познакомились с жизнью и творчеством Пушкина, историей, культурой и бытом пушкинского времени, — сообщил представитель центра «Радость». — Совершив путешествие по главному дому старинной усадьбы, ребята посетили экспозицию «Сказки А. С. Пушкина», где их ждала встреча с удивительным и волшебным миром пушкинских сказок.

В центре «Радость» добавили, что «Соловушкам» очень понравилась экскурсия, особенно музыкальная комната, зал, где проходили балы, и сама экспозиция по сказкам писателя. (жм)