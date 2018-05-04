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Вблизи Рязанского открыли выставку полотен начинающей художницы Марии Афониной
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Вблизи Рязанского открыли выставку полотен начинающей художницы Марии Афониной 

Управа Рязанского района 49 минут назад
Фото: Мое Люблино
В Культурном центре «Москвич», который находится вблизи Рязанского, открыли выставку живописи начинающей художницы Марии Афониной. Экспозиция организована при поддержке благотворительного фонда помощи молодым и начинающим художникам «Мона Лиза». Об этом говорится в сообщении пресс-службы культурного центра.
«Автор картин Мария Афонина в 2009 году стала заниматься живописью в школе Перотти — в мастерских Григория Кузнецова и Игоря Раевича. С 2015 года она обучается на факультете дополнительного профессионального образования МГАХИ им. Сурикова в мастерской Александра Купалаяна», — сказано в источнике.
Адрес культурного центра: Волгоградский проспект, 46/15. Вход свободный. (мю)
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