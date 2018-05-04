Вблизи Рязанского открыли выставку полотен начинающей художницы Марии Афониной

В Культурном центре «Москвич», который находится вблизи Рязанского, открыли выставку живописи начинающей художницы Марии Афониной . Экспозиция организована при поддержке благотворительного фонда помощи молодым и начинающим художникам «Мона Лиза». Об этом говорится в сообщении пресс-службы культурного центра.

«Автор картин Мария Афонина в 2009 году стала заниматься живописью в школе Перотти — в мастерских Григория Кузнецова и Игоря Раевича. С 2015 года она обучается на факультете дополнительного профессионального образования МГАХИ им. Сурикова в мастерской Александра Купалаяна», — сказано в источнике.

Адрес культурного центра: Волгоградский проспект, 46/15. Вход свободный. (мю)