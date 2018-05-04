Посетители Еврейского музея встретятся с креативным продюсером студии «Союзмультфильм»

Встреча с режиссером-аниматором, художником, сценаристом и креативным продюсером студии «Союзмультфильм» Михаилом Алдашиным состоится в Еврейском музее на Образцова. Всех желающих ждут 6 мая.

— Михаил Алдашин — один из самых ярких режиссеров современной российской анимации. Он учился у всемирно известных Эдуарда Назарова Юрия Норштейна и работал в прославленных анимационных студиях «Пилот» и «Союзмультфильм». Кроме того, Алдашин участвовал в создании анимационного цикла по мотивам сказок народов России «Гора Самоцветов», который заставил специалистов говорить о прорыве в отечественной мультипликации. Участники встречи смогут обсудить с автором анимационные фильмы, покорившие детей и взрослых в России и за рубежом, — сообщили в пресс-службе музея.

Начало в 19.00. Напомним, Еврейский музей находится по адресу: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте. (ак)