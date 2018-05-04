Ещё
Посетители Еврейского музея встретятся с креативным продюсером студии «Союзмультфильм»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Посетители Еврейского музея встретятся с креативным продюсером студии «Союзмультфильм» 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Встреча с режиссером-аниматором, художником, сценаристом и креативным продюсером студии «Союзмультфильм» Михаилом Алдашиным состоится в Еврейском музее на Образцова. Всех желающих ждут 6 мая.
— Михаил Алдашин — один из самых ярких режиссеров современной российской анимации. Он учился у всемирно известных Эдуарда Назарова и Юрия Норштейна и работал в прославленных анимационных студиях «Пилот» и «Союзмультфильм». Кроме того, Алдашин участвовал в создании анимационного цикла по мотивам сказок народов России «Гора Самоцветов», который заставил специалистов говорить о прорыве в отечественной мультипликации. Участники встречи смогут обсудить с автором анимационные фильмы, покорившие детей и взрослых в России и за рубежом, — сообщили в пресс-службе музея.
Начало в 19.00. Напомним, Еврейский музей находится по адресу: ул. Образцова, д. 11, стр. 1А. Вход свободный после предварительной регистрации на сайте. (ак)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
Песни военных лет прозвучат в библиотеке вблизи Бутырского района Советскую сказку «Конек-Горбунок» бесплатно покажут в кинотеатре на Костякова Встреча с главой управы Бутырского района пройдет 16 мая
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Девчата»2
Козловский рассказал о сексе на камеру с Зуевой32
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии1
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Видео
02:21
Вышел первый трейлер фильма «Робин Гуд: Начало»
Кино
02:05
Хабенский представил фильм «Собибор» в ООН
Кино
04:06
Агилера поразила Сеть новым сексуальным клипом
Концерты
04:42
Что интересует взрослых в детских мультиках
Кино
14:44
Звезды, которых застукали в неподходящий момент
Кино
04:21
Факты о Джеки Чане, которые вы точно не знали
Кино
06:06
Что стало с голливудскими знаменитостями
Кино
02:59
Почему Куравлева с красотками Гайдай вырезал из комедии
Кино
03:53
Дэдпул эротично станцевал в клипе Селин Дион
Концерты
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение