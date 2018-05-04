В палеопарке Дарвиновского музея открыт сезон охоты за окаменелостями

Дарвиновский музей открыл летний сезон в палеопарке, среди обитателей которого — динозавры килеск и амурозавр, кистеперая рыба пандерихтис, «ужасноголовый ящер» эстемменозух, гигантское земноводное мастодонзавр и другие доисторические животные.

Уже начался сезон находок настоящих окаменелостей — аммонитов, белемнитов, ихтиозавра и плезиозавра — в интерактивной палеобеседке. Посетители музея смогут найти артефакты под толстым слоем песка с помощью специальной палеонтологической кисточки.

«Все лето в утренние часы, перед открытием Дарвиновского музея, горожане могут бесплатно посетить палеопарк — экспозицию под открытым небом, где обитают древние водные и сухопутные гиганты, в далеком прошлом населявшие территорию современной России», — сообщили в Дарвиновском музее.