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В палеопарке Дарвиновского музея открыт сезон охоты за окаменелостями
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В палеопарке Дарвиновского музея открыт сезон охоты за окаменелостями 

Твоя Газета 36 минут назад
Фото: Твоя Газета
Дарвиновский музей открыл летний сезон в палеопарке, среди обитателей которого — динозавры килеск и амурозавр, кистеперая рыба пандерихтис, «ужасноголовый ящер» эстемменозух, гигантское земноводное мастодонзавр и другие доисторические животные.
Уже начался сезон находок настоящих окаменелостей — аммонитов, белемнитов, ихтиозавра и плезиозавра — в интерактивной палеобеседке. Посетители музея смогут найти артефакты под толстым слоем песка с помощью специальной палеонтологической кисточки.
«Все лето в утренние часы, перед открытием Дарвиновского музея, горожане могут бесплатно посетить палеопарк — экспозицию под открытым небом, где обитают древние водные и сухопутные гиганты, в далеком прошлом населявшие территорию современной России», — сообщили в Дарвиновском музее.
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