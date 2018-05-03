День Матери, мода прошлого века и встреча с динозаврами

Что: семейный парк SKAZKA

Этот парк появился на карте Москвы совсем недавно, однако уже понятно, что сегодня это одна из самых интересных площадок для семейного отдыха. Находится он на территории природного заповедника, вблизи Живописного моста, а программы мероприятий соответствуют потребности детей больше времени проводить на свежем воздухе — именно для этого предусмотрена вся инфраструктура парка.

На территории парка SKAZKA находится единственный в городе парк животных Ледникового периода ICE Парк, работающий под открытым небом и крупнейший динопарк Москвы. А после знакомства с «затерянным миром» в черте мегаполиса, можно заглянуть в первый в России специализированный диномагазин — здесь представлено более 450 позиций на тему динозавров, включая одежду, игрушки, настольные игры, костюмы, сладости, канцелярские товары, подарочные наборы на любой вкус и кошелек, которые будут упакованы в специальные дино-боксы, и многое другое. Только учтите: даже взрослые в этом месте впадают в детство и надолго застревают перед фигурками древних существ.

Что: японский праздник «День Матери»

День Мамы — один из самых трогательных праздников — отмечают в разных странах в разное время. В России, например, — в последнее воскресенье ноября. А в Японии — во второе воскресенье мая. В перекрестный год «Россия — Япония», когда художники, ученые и бизнесмены из двух стран обмениваются опытом, родилась идея отметить День Мамы вместе, взяв все лучшее от традиций двух великих культур. Место выбрали удивительное — Аптекарский огород Ботанического сада МГУ , где в исторических оранжереях круглый год цветут редчайшие растения. В этом году там можно полюбоваться цветением экзотической «Бильбергии» и цветущего крайне редко «Райского банана». Но поистине роскошным подарком мамам и главным событием дня станет выступление одного из самых талантливых японских скрипачей современности — Кодзи Моришиты.

Лауреат международных конкурсов исполнит произведения русских композиторов. В руках виртуоза будет скрипка, созданная венецианским мастером Маттео Гофриллером в 1700 году, то есть за шесть лет до того, как Петр Первый решил обустроить в Москве Аптекарский огород, ставший позже основой Ботанического сада МГУ. В этот день ему будет аккомпанировать на фортепиано лауреат международных конкурсов — пианист Даниил Контуашвили.

Программу продолжит яркий спектакль «Щелкунчик в стиле Стимпанк» с неподражаемым Кириллом Рубцовым в главной роли. Спектакль театра «С. А. Д.» пройдет возле пальмовой оранжереи, где растут пальмы, перешагнувшие столетний рубеж, посаженные тогда же, когда в Японии профессор Аояма Гакуин решила активно распространять новый праздник — День Мамы.

Ну а дети на этом празднике смогут попробовать свои силы в традиционных искусствах, которые на первый взгляд не требуют особых умений. Но только на первый взгляд. Нашим детям будет интересно нарисовать иероглиф «Мама» и изучить технику икебаны, а японским — раскрасить матрешку.

Где: Аптекарский огород Ботанического сада МГУ Когда: 13 мая Что: выставка «Окна в Россию»

Где: Институт русского реалистического искусства

Когда: 19 мая — 12 августа

Что: «Выставка нового» на «Плутоне»

В мае в Москве, на территории завода Плутон, появится новое концептуальное место отдыха. В независимом арт-кластере на Яузе состоится открытие «Выставки Нового», где будут представлены медиа-инсталляции, саунд-арт, видео-арт, кинетические скульптуры, аудиовизуальные перформансы, а также результаты коллабораций с представителями других сфер искусства — театра, танца и поэзии. На территории арт-кластера также будут проходить лекции и воркшопы от известных российских и зарубежных художников, искусствоведов, фотографов и философов.

Где: Завод «Плутон»

Когда: до 22 июля

Что: выстава «Весна и мода»

Историк моды Александр Васильев приглашает ценителей прекрасного в свой музей на ВДНХ на выставку под названием «Весна и мода». Нежные расцветки, изящные трафаретные рисунки, растительные и цветочные мотивы, газовые косынки, пышные юбки в стиле new-look, введенные в моду Кристианом Диором в 1947 году, набивной ситец и шифон, крепдешин и креп-жоржет — под аккомпанемент советских песен, посвященных весне, посетители выставки окунутся в ностальгическую атмосферу ХХ века. На выставке будут представлены вещи мирового дизайнерского уровня, выполненные знаменитыми французскими домами мод. Множество представленных экспонатов будут связаны с именами знаменитых певиц, актрис и балерин.

Где: павильон №16, ВДНХ

Когда: до 15 июля