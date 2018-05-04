Выставка работ примитивного искусства состоится в районе 

Выставка работ в стиле примитивного искусства художника Василия Шевченко состоится 14 мая в Доме-музее Марины Цветаевой.
Гостям покажут характерных персонажей российского живописца: русалок, леших и сказочных зверей. Картины Василия Шевченко — это послания миру, исполненные искренними чувствами мыслями.
В музее показ работ художника состоится впервые, сообщили на официальном сайте учреждения.
Вход платный.
Желающих посмотреть на картины самобытного живописца ждут по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.