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Выставка работ примитивного искусства состоится в районе
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Выставка работ примитивного искусства состоится в районе 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Выставка работ в стиле примитивного искусства художника Василия Шевченко состоится 14 мая в Доме-музее Марины Цветаевой.
Гостям покажут характерных персонажей российского живописца: русалок, леших и сказочных зверей. Картины Василия Шевченко — это послания миру, исполненные искренними чувствами мыслями.
В музее показ работ художника состоится впервые, сообщили на официальном сайте учреждения.
Вход платный.
Желающих посмотреть на картины самобытного живописца ждут по адресу: Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1.
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