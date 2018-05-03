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В Бирмингеме прошла крупная выставка коммерческого транспорта CV Show 2018
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В Бирмингеме прошла крупная выставка коммерческого транспорта CV Show 2018 

VanLife 43 минуты назад
Фото: VanLife
На прошлой неделе в Национальном Выставочном Центре (NEC) в Бирмингеме (Англия) состоялось крупнейшее автошоу, посвящённое коммерческому транспорту и логистике. Ежегодно выставка Commercial Vehicle Show собирает под одной крышей крупных производителей автомобилей и запчастей, именитые логистические фирмы, а также компании, предоставляющие транспортные услуги и сервисы. CV Show является отличной площадкой для тех, кто заинтересован в данной сфере и желает найти партнёров по бизнесу и укрепить деловые связи. Центральное расположение выставочного комплекса NEC Birmingham обеспечивает поистине общенациональную посещаемость — из года в год мероприятие насчитывает более 20 000 гостей из разных стран. Команда Vanlife в очередной раз посетила выставку CV Show, которая поражает своей масштабностью и многообразием. Мы подготовили подробный фотообзор, с которым можно ознакомиться по ссылке.
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