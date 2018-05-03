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В Кисловодске пройдет всероссийский молодежный фестиваль «Арт-Май»
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В Кисловодске пройдет всероссийский молодежный фестиваль «Арт-Май» 

АиФ Ставрополье 38 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
В кисловодском историко-краеведческом музее «Крепость» 5 мая пройдет ежегодный фестиваль «Арт-Май», который в 7-й раз объединит молодых представителей творческих профессий, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии Кисловодска.
В выставочном зале музея откроется всероссийская художественная выставка «Арт-портрет».
Весь день в музее будут работать различные творческие площадки, в том числе «Фотосушка».
Согласно её концепции, фотограф вешает свой снимок на просушку на верёвку, а посетители могут обменять свою фотографию на ту, что понравился им.
Фестиваль проводят с целью популяризации творчества юношей и девушек.
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