В Кисловодске пройдет всероссийский молодежный фестиваль «Арт-Май»

В кисловодском историко-краеведческом музее «Крепость» 5 мая пройдет ежегодный фестиваль «Арт-Май», который в 7-й раз объединит молодых представителей творческих профессий, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе мэрии Кисловодска.

В выставочном зале музея откроется всероссийская художественная выставка «Арт-портрет».

Весь день в музее будут работать различные творческие площадки, в том числе «Фотосушка».

Согласно её концепции, фотограф вешает свой снимок на просушку на верёвку, а посетители могут обменять свою фотографию на ту, что понравился им.

Фестиваль проводят с целью популяризации творчества юношей и девушек.