Анастасия Волочкова приняла в своем особняке саратовского художника

Дмитрий Лукин преподнес в дар известной танцовщице портрет собственного исполнения.

О визите к балерине сам художник рассказал в социальных сетях. Лукин, который живет в Балаково Саратовской области, поделился видео, на котором он передает свое творение известной светской львице. При этом Анастасия Волочкова очень лестно отзывается о своем новом поклоннике, предлагая ему вместе с ней найти портрету место в ее роскошном особняке.

— Художник Дмитрий Лукин написал мой портрет. Я очень люблю авторские проекты. Мне кажется, царственно и грациозно. А вам? Ищем место в моем особняке для него, — комментирует безусловно понравившийся подарок Волочкова.