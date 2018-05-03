Ещё
Анастасия Волочкова приняла в своем особняке саратовского художника
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анастасия Волочкова приняла в своем особняке саратовского художника 

Новости Саратова 29 минут назад
Фото: Новости Саратова
Дмитрий Лукин преподнес в дар известной танцовщице портрет собственного исполнения.
О визите к балерине сам художник рассказал в социальных сетях. Лукин, который живет в Балаково Саратовской области, поделился видео, на котором он передает свое творение известной светской львице. При этом Анастасия Волочкова очень лестно отзывается о своем новом поклоннике, предлагая ему вместе с ней найти портрету место в ее роскошном особняке.
— Художник Дмитрий Лукин написал мой портрет. Я очень люблю авторские проекты. Мне кажется, царственно и грациозно. А вам? Ищем место в моем особняке для него, — комментирует безусловно понравившийся подарок Волочкова.
Напомним, ранее портрет российского певца Авраама Руссо нашел свое место в особняке известного исполнителя, который проживает теперь в США. Портреты кисти Лукина есть также в коллекциях многих других российских «звезд».
Новости Саратова: последние новости
Блогер Вера Афанасьева: «В моем персональном раю» Вундеркинды из Саратовской области победили на конкурсе «Синяя птица» Блогер Владимир Лешуков: Исторический центр Саратова стал светлее
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда исчезают дети-актеры
«Собибор»: важная историческая правда
Что стало с актерами «Санта Барбары»30
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение