Александр Бастрыкин приехал в Ставрополь на открытие музея Ядрова

На церемонии открытия присутствовали родственники Ядрова и почетные гости.

Экспозиции музея посвящены жизни и деятельности государственного и общественного деятеля, руководителя управления международно-правового сотрудничества Следственного комитета РФ генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова.

Открывая музей, председатель СК России Александр Бастрыкин отметил, что «Михаил Георгиевич всю свою жизнь следовал известному правилу рыцарей: „Делай что должно, и будь что будет!“.

Именно такие люди — опора нашего государства, они скромно и незаметно делают свою работу.

Помимо традиционных витрин с экспонатами и информационными стендами, музей оснащен современным цифровым оборудованием, интерактивными панелями, мультимедийным проектором.

Ранее сообщалось, что с 2014 года имя Михаила Ядрова носит гимназия № 24 Ставрополя.