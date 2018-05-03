Александр Бастрыкин приехал в Ставрополь на открытие музея Ядрова 

В Ставрополе руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин открыл музей генерал-лейтенанта юстиции Михаила Ядрова, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета России по краю.
На церемонии открытия присутствовали родственники Ядрова и почетные гости.
Экспозиции музея посвящены жизни и деятельности государственного и общественного деятеля, руководителя управления международно-правового сотрудничества Следственного комитета РФ генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова.
Открывая музей, председатель СК России Александр Бастрыкин отметил, что «Михаил Георгиевич всю свою жизнь следовал известному правилу рыцарей: „Делай что должно, и будь что будет!“.
Именно такие люди — опора нашего государства, они скромно и незаметно делают свою работу.
Помимо традиционных витрин с экспонатами и информационными стендами, музей оснащен современным цифровым оборудованием, интерактивными панелями, мультимедийным проектором.
Ранее сообщалось, что с 2014 года имя Михаила Ядрова носит гимназия № 24 Ставрополя.