Ленинградская область примет активное участие в «Ночи музеев»

Провести ночь в музеях, библиотеках, заповедниках и культурных центрах Ленинградской области можно будет с 19 по 20 мая.

Регион примет активное участие в международной акции «Ночь музеев». В этом году к ее проведению присоединились 30 учреждений культуры области: музеи, заповедники, выставочные центры, библиотеки и концертные площадки.

Они уже готовят для ночных посетителей специальные программы, авторские экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции, концерты, театральные представления и выставки одного дня.

В этом году учреждения культуры — участники акции впервые объединит единый бренд и одна тема — «Метаморфозы». Новизна, открытость, доступность музейного пространства для жителей Ленинградской области, гостей и туристов станут главными составляющими проекта.

Ознакомится с программой можно на сайте culture.lenobl.ru (программа открывается в удобном формате pdf, что позволяет с легкостью скачать и распечатать ее как программку).