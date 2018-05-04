Почему сорвалось закрытие выставки в Цхинвале: недоразумение или неуважение

ЦХИНВАЛ, 4 мая — Sputnik Диана Валиева . В Министерстве культуры Южной Осетии разъяснили, почему работы учениц Государственного лицея искусств были заменены другими рисунками еще до торжественного закрытия выставки. Куратор по музейной и выставочной деятельности Министерства культуры Южной Осетии Джульетта Цховребова, сообщила Sputnik о том, что детская выставка рисунков была запланирована по программе государственных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню Победы.

"Мы подготовили выставку для своих ветеранов, и основная масса мероприятий будет проходить в этом зале. Перед тем, как снять уже выставленные картины, я звонила в Лицей искусств, но там не брали трубку, и мы не знали, кто организатор экспозиции. Мы хотели, чтобы ветераны пришли и порадовались детским рисункам, и им не пришлось ходить далеко. Я думаю, это просто вышло такое недоразумение", — прокомментировала Цховребова.

Она также отметила что детские рисунки будут выставляться до 9 мая, после чего работы лицеисток вернут на их места.

Ситуацию, сложившуюся вокруг закрытия выставки своих учениц, прокомментировала также педагог Лицея искусств по изобразительному искусству Альбина Джагаева. Она отметила, что никто не был оповещен о том, что часть экспозиции была заменена на другие рисунки.

"Мне звонят не только родители, но и все мои знакомые, которые были в курсе того, что в зале актового зала организована выставка, в которой участвуют лицейские дети. Сотрудники Минкультуры , никого не поставив в известность, пришли на готовое и срезали работы. А это все же адский труд — повесить и организовать такую экспозицию. Возможно, дилетантам кажется, что все так просто, но это совсем не так. Можно ведь было оповестить нас и попросить на время снять работы, а не обрезать все и без предупреждения закидывать в угол", — отметила она.

Джагаева также добавила, что дети, чьи работы были представлены на выставке, постоянно принимают участие в межрегиональных и международных конкурсах, представляя Южную Осетию.

"Взрослые уже привыкли к такому обращению со своим трудом, но к детям это неприемлемо, они стараются и продвигают Южную Осетию. И, несмотря на то, что это была детская выставка, художницам пришлось столкнуться с таким неуважительным обращением", — сказала Джагаева.

Выставка картин учениц Лицея искусств

Она также отметила, что родительский комитет Лицея искусств планирует направить «письмо-возмущение» в Минкультуры, Минобразования и президенту Анатолию Бибилову

Накануне центральная часть выставки картин художниц из Государственного лицея искусств, проходившая в актовом зале Дома правительства, была заменена на другие работы неожиданно для организаторов экспозиции. Таким образом торжественное закрытие выставки, открывшейся 5 апреля в столице Южной Осетии, было сорвано.