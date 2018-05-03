Вклад Минкультуры: организатор о сорванном закрытии выставки в Цхинвале

В начале мая центральная часть выставки картин художниц из Государственного лицея искусств была заменена на другие работы неожиданно для организаторов экспозиции. Таким образом торжественное закрытие выставки, открывшейся 5 апреля в столице Южной Осетии, было сорвано. Корреспондент Sputnik Диана Валиева связалась с одним из организаторов экспозиции Еленой Котаевой, которая рассказала, почему сорвалось закрытие выставки, и зачем сотрудники Минкульта сняли картины молодых художниц.

Закрытие выставки лицеисток и продажа картин, которыми заинтересовались любители искусства, должно было состояться 3 мая. На торжественное мероприятие пригласили и журналистов, однако, в назначенное время зал был закрыт и, по независящим от организаторов причинам, мероприятие не состоялось.

В Цхинвале в актовом зале дома правительства месяц назад состоялось открытие выставки художниц-учениц Лицея искусств им. Аксо Колиева. Работы представили в фойе зала, в очередной раз удивительным образом превратившемся в настоящую картинную галерею, — профессионально оформленные картины юных художниц были удачно развешены по всему залу. Приглашенные на выставку гости искренне удивлялись тому, как никому ненужная проходная в доме правительства неожиданно стала великолепным помещением для проведения выставки — импровизированной, но единственной галереей в государстве, которая была обустроена благодаря художнику Вадиму Каджаеву и его команде.

Выставка картин учениц Лицея искусств

Особенно в глаза бросалось оформление работ — каждая картина стала отдельным и уникальным произведением искусства, исполненным на непривычно профессиональном уровне. Несмотря на то, что в Цхинвале достаточно часто проходят картинные выставки, обычно организаторы не уделяют внимания оформлению работ, выставляя сырые картины, совершенно не подготовленные к экспозиции. В этот раз было заметно, что люди, готовившие экспозицию, подошли к ней очень ответственно и серьезно. Однако закрытие выставки, которое торжественно планировалась организовать третьего марта, сорвалось, а часть картин в центральной части зала была снята и небрежно сложена. Вместо картин лицеисток, на стене толстым слоем обычного скотча были расклеены рисунки детей, приуроченные к 9 мая, большая часть которых беспорядочно валялась на полу.

"Когда мы вошли, работник зала подбирал рисунки детей и укладывал их на стол. Как оказалось, они были приклеены к стене маленьким кусочком скотча, и, соответственно, скотч, не выдержав такого груза, отклеивался со стен. Это случилось несколько дней назад, и удивительно, что до сих пор ими никто не поинтересовался. Рисунки были добротные, видно было, что дети старались, и обидно за халатное отношение к труду ребенка со стороны работников культуры", — рассказала Котаева.

Она также добавила, что о том, что картины юных художниц из Лицея заменили на рисунки детей, ее никто не уведомил. На третье число готовилось торжественное закрытие и продажа картин, с помощью которой организаторы хотели дать стимул детям и рассказать посетителям, как ценно и важно искусство.

Выставка картин учениц Лицея искусств

"Когда мы открывали выставку, девочки сами организовали дежурство, потому что в Минкульте нет штата людей, которые могли бы сидеть в зале. Только благодаря самим художницам галерея была открыта ежедневно с часу до пяти, также тут была книга отзывов, которая каждый день наполнялась восторженными записями. Но недавно нам позвонили сотрудники зала и сказали о том, что какие-то люди, представившись работниками культуры, зашли и бесцеремонно сняли центральную часть экспозиции, срезали работы и наклеили свои. Я просто не могу понять, как такое могло произойти — это какой-то ералаш", — рассказала Котаева.

Она также отметила, что связалась с сотрудниками Минкульта, которые ответили, что у них запланировано мероприятие на четвертое мая, после окончания которого они снимут свои работы и обратно повесят работы лицеисток. Только повесить обратно работы будет проблематично, так как необходимо с высоты четырех метров заново пропускать канат для подвешивания картин.

Выставка картин учениц Лицея искусств

Котаева попросила прощения у гостей и журналистов за то, что мероприятие не состоялось.

"Мы пригласили людей на закрытие выставки, но картины лицеисток сняли без нашего ведома и хаотично закинули в задний угол зала. Я считаю, что в этом случае работники культуры поступили по меньшей мере некультурно. Самое обидно то, что расстроились девочки — юные художницы, которые очень трепетно готовились к выставке", — заключила она.