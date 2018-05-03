Участники изостудии «Палитра» ждут жителей Академического района на выставку рисунков «Салют Победы» 

В Академическом районе проходит в эти дни традиционная выставка детских рисунков, приуроченная к Дню Победы. Авторами ее стали ребята, участвующие в работе изостудии «Палитра» центра спорта и досуга «Орион».
Юные таланты — воспитанники изостудии «Палитра» центра спорта и досуга «Орион» приглашают жителей Академического района на выставку, где представлены лучшие рисунки ребят на тему «Салют Победы. Руководителем студии является Л. Хлестова.
Выставку, посвященную 73-й годовщине Победы советского народа в великой Отечественной войне, можно посетить в любой день до 18 мая по адресу ул. Новочеремушкинская, д 8.