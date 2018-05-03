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В Ингушетии открылась выставка «Оборона Малгобека», приуроченная к годовщине Победы
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В Ингушетии открылась выставка «Оборона Малгобека», приуроченная к годовщине Победы 

ТАСС 2 часа назад
МАГАС, 3 мая. /ТАСС/. Выставка картин ингушских художников и артефактов с мест боевых сражений в Малгобекском районе, найденных поисковым движением республики, проходит в государственном музее изобразительных искусств Ингушетии. Приурочена экспозиция «Оборона Малгобека» к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, рассказала ТАСС заместитель директора музея Ася Евлоева.
"Выставка направлена, конечно, в первую очередь, на развитие патриотического воспитания у подрастающего поколения. Здесь представлены картины ингушских художников, посвященные обороне Малгобека, артефакты с мест военных действий под Малгобеком, это автоматы, каски, кружки, медальоны, которые были найдены поисковым движением Ингушетии. Вся выставка приурочена к 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне", — сказала Евлоева.
По ее словам, выставка продлится до 15 мая. В дни выставки в музее будут давать лекции для всех желающих писатели и историки, которые расскажут об обороне Малгобека и Моздок-Малгобекской операции.
С 1 по 28 сентября 1942 года в ходе битвы за Кавказ провели Моздок-Малгобекскую операцию, отразили наступление немецких войск и сорвали попытки их прорыва в нефтяные районы Кавказа.
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