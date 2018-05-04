Выставка «Оборона Малгобека» проходит в главном музее Ингушетии

Выставка «Оборона Малгобека» открылась 3 мая в государственном музее изобразительных искусств Ингушетии, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе музея.

Моздок-Малгобекская операция проходила 1-28 сентября 1942 года. Она стала важным этапом в длительном освобождении Кавказа от немецких войск. Солдатам удалось отразить наступление врага и сорвать его попытки пробиться в нефтяные районы.

Перед посетителями выступил автор монографии и нескольких книг об обороне Малгобека, а председатель поисковой бригады показал собравшимся документальный фильм о работе поисковых отрядов и предоставил артефакты для выставки.

Гости смогли изучить картины ингушских художников, посвящённые героическому прошлому защитников Родины, а также результаты работы поисковых бригад. Посетителям показали каски, автоматы, кружки, медальоны, принадлежавшие солдатам, которые сражались в этом регионе.