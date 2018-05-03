Уикенд в Петербурге с 4 по 6 мая

Режиссерский дебют Константина Хабенского , звездная франшиза «Мстители» и новый Уэс Андерсон в прокате, «Ленинградская» симфония Шостаковича снова в Филармонии, а также последний шанс увидеть выставку Роберта Фалька — как весело провести эти выходные в городе.

с 3 мая Фильм «Остров собак» / Isle of DogsСказочник Уэс Андерсон создал вдохновленную «Бездомным псом» Куросавы кукольно-анимационную Вселенную, в которой альфа-собаки, ученые и политики говорят голосами Билла Мюррея Эдварда Нортона , Тильды Суинтон, Скарлетт Йоханссон, Фрэнсис Макдорманд и даже Йоко Оно, а японская речь со специально сочиненными хайку звучит без перевода.

с 3 мая Фильм «Собибор „Константин Хабенский дебютировал в режиссуре пеплумом о восстании узников польского концлагеря Собибор в 1943 году, и сам же исполнил в нем главную роль. 5% от сборов картины — впервые в истории российского проката — пойдут на лечение больных раком детей.

4, 5 мая “Ледовый дворец»

Шоу «OVO» от Cirque du SoleilВ Петербурге заканчиваются гастроли Cirque du Soleil с постановкой из жизни насекомых. В «OVO» впервые за много лет можно увидеть номер «Икарийские игры» — в нем акробаты не только жонглируют предметами с помощью ног, но и выполняют поддержки и перебрасывают друг друга.

4 мая 21:00 Иоанновский мост

Экскурсия по Петропавловской крепостиВ пятницу после закрытия территории Петропавловской крепости для посетителей ДК Льва Лурье проведет специальную вечернюю экскурсию. В программу входит посещение Невской панорамы. Лектор — София Лурье. Организаторы предупреждают, что ночью резко холодает и рекомендуют тепло одеваться.

5 мая 19:00 киноцентр «Родина»

Спецпоказ фильма «Летят журавли»В киноцентре «Родина» в субботу покажут на большом экране один из лучших фильмов о войне — отреставрированную копию картины «Летят журавли» Михаила Калатозова . Перед сеансом с лекцией выступит главный редактор журнала «Искусство Кино» Антон Долин

5 мая 20:00 «Филармония»

Концерт в честь Дня ПобедыВ субботу в Большом зале оркестр Филармонии под управлением Юрия Темирканова исполнит Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича . Именно здесь, 9 августа 1942-го, в осажденном городе состоялась ее ставшая исторической премьера.

5 мая 20:00 пространство «Пальма»

Футбольный Science SlamВ Петербурге в субботу пройдет очередной Science Slam — выступления ученых в формате стенд-апа. На этот раз темой станет футбол. В программе — рассказы про психологию фанатов, разработку тренажеров для игроков и многое другое. Подробности здесь.

5 мая 23:55 «Blank»

Вечеринка с участием BorysВ субботу в «Blank» на Арсенальной набережной выступит резидент культового киевского клуб «Closer» Borys. Локальная поддержка от Kuzma Palkin, Module Werk, Zaletny.

6 мая 16:00 «Порт Севкабель»

Выставка BYOBВ «Порт Севкабель» в воскресенье пройдет международный арт-проект Bring Your Own Beamer («Принеси свой проектор»). Принять участие и показать свои инсталляции может практически любой медиахудожник — предварительный отбор минимальный.

6 мая 19:00 «Родина»

Спецпоказ фильма «Пианист»В честь приближающегося Дня Победы в «Родине» покажут на большом экране знаменитую картину Романа Полански «Пианист». В ее основу легли мемуары Владислава Шпильмана, одного из лучших музыкантов Польши 1930-х годов, о годах, проведенных в нацистской оккупации.

6 мая 20:00 Aurora Concert Hall

Концерт Славы КПССРэпер Вячеслав Машнов (ака Гнойный, Соня Мармеладова, Валентин Дядька, Бутер Бродский) на этот раз выступит под своим самым советским псевдонимом. Под ним он, например, сотрудничает с певицей Марией Дризик , которая играет главную роль в его клипе «Грустные танцы».

до 6 мая KGallery

Выставка Роберта ФалькаВ KGallery до 6 мая проходит выставка живописи и графики Роберта Фалька — творца раннесоветской еврейской культуры (из частных коллекций и собрания галереи). Работы охватывают различные периоды: от экспериментов в «Бубновом валете» и парижских пейзажей до поздних портретов в духе Рембрандта. Некоторые картины экспонируются впервые.

до 6 мая «Порт Севкабель»

Выставка «Lingwe universala»В «Порт Севкабель» до 6 мая проходит выставка современных петербургских художников, организованная кураторами-магистрантами факультета Свободных искусств и наук СПбГУ Анной Ильиной и Ольгой Рудой. Концепция проекта «Lingwe universala» («универсальный язык» на эсперанто) — выстраивание коммуникации между специалистами арт-мира как оспоренное сотрудничество.

Выставка «Доизгнанье. Шемякин. Ленинград. Шестидесятые»К 75-летию Михаила Шемякина в центре его имени открылась экспозиция, в которой представлены его работы 1960-х годов из частных собраний. На выставке собрано около пятидесяти произведений ленинградского периода, которые практически неизвестны публике. Куратором стал друг художника, знаток нонконформизма 1960-х годов, петербургский коллекционер и автор проекта «Авангард на Неве» Исаак Кушнир.