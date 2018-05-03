Севастопольский театр имени Луначарского привез в Петербург спектакли и холсты художников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. / ТАСС /. Севастопольский русский драматический театр имени Анатолия Луначарского открыл в четверг гастроли в Петербурге спектаклем «Анна Каренина», соединив это событие с вернисажем выставки крымских художников. Артистам и живописцам предоставили Театр музыкальной комедии, труппа которого в эти же дни гостит в Севастополе в режиме обменных гастролей.

"Мы вновь, наряду с другими спектаклями, привезли в Петербург спектакль «Анна Каренина», который с интересом был принят зрителями в наш прошлый приезд в конце минувшего года. А выставка «Крымское путешествие» — еще одна краска нашего гастрольного визита, приуроченная к 20-летию «южной школы» художников", — сказал на пресс-конференции главный режиссер театра Григорий Лифанов

Свои картины представили петербуржцам художники Игорь Шипилин, Рамазан Усеинов, Елена Молчанова-Дудченко, Екатерина Спиртус и Николай Дудченко, которые разнообразно воплощают на холстах свои представления о форме, колорите и пространстве. Так же разнообразно представлена и гастрольная классика в репертуаре севастопольцев, которые, по словам Григория Лифанова, «исследуют классическую драматургию без маргинальных подходов, но современным языком».

В репертуаре гостей — еще одна постановка главного режиссера — «Доходное место», а также спектакли «Дядюшкин сон» в режиссуре Василия Сенина , использовавшего приемы комедии дель арте, и «Севильский цирюльник» еще одного московского режиссера — Александра Коручекова. Все эти названия — лучшие премьеры театра за два последних сезона.

Григорий Лифанов отметил, что федеральный проект «Большие гастроли», в которую включили Театр имени Луначарского, помог возглавляемой им труппе динамично войти в российское театральное пространство. В 2016 и 2017 годах коллектив принял участие в девяти театральных фестивалях, в том числе в Москве, Мелихове, Ярославле, Брянске, Владимире, Белгороде, Ясной Поляне, с большим успехом побывал на гастролях в Екатеринбурге, Ярославле и Санкт-Петербурге.

Нынешние гастроли продолжатся до 6 мая.