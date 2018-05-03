«Я создаю на плоском холсте жизнь»: Александр Шилов привёз в Волгоград портреты ветеранов и монахов

Знаменитый советский и российский художник-портретист Александр Шилов открыл сегодня персональную выставку своих работ в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Машкова.

До 12 июня посетители выставки смогут увидеть 35 полотен, привезенных из фонда Московской картинной галереи имени самого живописца. Несмотря на то, что выставка приурочена к годовщине победы в Великой Отечественной войне, среди картин — портреты абсолютно разных людей и даже один пейзаж.

— В 2013 году мы уж приезжали в Волгоград с выставкой «Они сражались за Родину» — портретами участников Великой Отечественной войне, — рассказала директор московской государственной галереи Алена Григорьева . — В этом году выставка сборная: здесь и портреты известных людей, таких как Владимир Жириновский , и представителей творческой элиты, ветеранов, монахов и обычных людей.

Александр Шилов стал знаменит еще в СССР как мастер портрета. Среди привезенных в Волгоград его работ, есть и известные: портрет Героя Советского Союза, летчика-разведчика Ивана Лезжова, блокадница Ленинграда Елена Иванова , портрет названный «В День Победы», на котором изображен потерявший ноги пулемётчик Павел Шорин, «Они сражались за Родину!» и другие.

Сам живописец признался, что его привлекают и обычные люди, не имеющие отношения к войне. Например, он с удовольствием написал бы портрет Путина.

Жириновского мастер уже нарисовал. Путина — ещё нет.

— Я пишу и пейзажи, и натюрморты, но ближе всего мне портреты, причем разных людей, а не только участников войны, как многие считают. Главное, чтобы мне был интересен типаж человека, — рассказал на открытии выставки Александр Шилов. — Никогда не писал портрета Владимира Путина. Но сделал бы это с большим удовольствием. У него очень интересный типаж.

По словам Александра Шилова, его задача, как художника, с помощью обычных красок «создать на плоском холсте жизнь».

— Я люблю свое дело, живу им. Как бы я ни устал, во время работы во мне разгорается творческий огонь, — сказал Александр Шилов. А вот моду на «актуальное» исскуство, он не понимает. Считает, что этим словом прикрываются те, кто просто не умеет рисовать.

Александр Шилов родился в 1943 году в Москве. В детстве он учился в изостудии Дома пионеров Тимирязевского района Москвы. В 1968–1973 годах обучался в МГАХИ имени Сурикова. Участвовал в выставках молодых художников, а в 1976 году стал членом Союза художников СССР. В 1997 году в Москве в центре города, в непосредственной близости от Кремля, была открыта его персональная галерея.