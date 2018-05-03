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Музей федеральной автодороги М‑1 «Беларусь» открылся в Подмосковье
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Музей федеральной автодороги М‑1 «Беларусь» открылся в Подмосковье 

РИАМО 31 минуту назад
Фото: РИАМО
Музей боевой и трудовой славы федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» открылся Одинцовском районе Подмосковья в канун празднования дня Великой Победы в Голицынском филиале госкомпании «Автодор», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.
В церемонии открытия приняли участие председатель правления государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, заместитель председателя Совета Федерации РФ Евгений Бушмин, директор Музея современной истории России Ирина Великанова.
«Музей открылся в юбилейный для дороги М-1 «Беларусь» год. Современная ее история берет начало 1 октября 1938 года, когда было создано управление дорогой «Москва — Минск». Это была первая масштабная советская стройка современной по тем временам автомагистрали. Именно здесь дорожники впервые опробовали многие методы осушения болот, подготовки территории, строительства и возведения сооружений, которые затем применялись на строительстве других дорог», — говорится в сообщении.
В годы Великой Отечественной войны «Минка» стала свидетелем ключевых военно-исторических событий: наступления фашистов в июне 1941 года, оборонительных операций, Московской битвы в 1942 году и контрнаступлений Западного фронта. А в 1980 году дорога принимала первую для Советского Союза Олимпиаду.
Помимо раритетных фотографий и документов, в музее представлены личные вещи дорожников, солдатские каски, пули, фрагменты военной амуниции, найденные при реконструкции дороги. На открытой уличной экспозиции музея выставлена дорожно-строительная техника, которая принимала участие в строительстве дороги, ее последующей эксплуатации и реконструкции.
Уникальным является самый старый экспонат выставки — колесный трактор СХТЗ 15/30, который 80 лет назад участвовал в строительстве дороги и использовался в качестве тягача.
«Музей посещает много молодых людей: школьников, студентов. Это значит, что память о ратном труде и подвиге дорожников будет сохраняться и передаваться из поколения в поколение. Для нас это очень важно!» — отметил Кельбах.
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