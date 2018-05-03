Вы ошибаетесь, если думаете, что перед вами фото спящей полуобнаженной красотки. Это изображение таит в себе удивительный секрет!

Критики уже давно называют Сергея Маршенникова певцом женской красоты. А все потому, что его картины обладают потрясающей гиперрелистичностью и чувственностью.

Сергей пишет полотна маслом, но они больше похожи на профессиональные фотографии. Главный персонаж его картин — это молодая, полунагая девушка, от которой веет нежностью, а не вульгарностью.

Сейчас художник живет и работает в культурной столице России — Санкт-Петербурге. Сергей с ранних лет проявлял свой талант, и его мать всячески способствовала тому, чтобы ее ребенок смог реализовать свой талант.

Согласитесь, на эти картины очень приятно смотреть! Способность художника видеть и чувствовать женскую сущность поражает!