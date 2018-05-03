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Вы ошибаетесь, если думаете, что перед вами фото спящей полуобнаженной красотки. Это изображение таит в себе удивительный секрет!
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Вы ошибаетесь, если думаете, что перед вами фото спящей полуобнаженной красотки. Это изображение таит в себе удивительный секрет! 

Карельские вести 13 минут назад
Критики уже давно называют Сергея Маршенникова певцом женской красоты. А все потому, что его картины обладают потрясающей гиперрелистичностью и чувственностью.
Сергей пишет полотна маслом, но они больше похожи на профессиональные фотографии. Главный персонаж его картин — это молодая, полунагая девушка, от которой веет нежностью, а не вульгарностью.
Сейчас художник живет и работает в культурной столице России — Санкт-Петербурге. Сергей с ранних лет проявлял свой талант, и его мать всячески способствовала тому, чтобы ее ребенок смог реализовать свой талант.
Согласитесь, на эти картины очень приятно смотреть! Способность художника видеть и чувствовать женскую сущность поражает!
Карельские вести: последние новости
Он родился без рук… Но только посмотрите на его картины! В эти 10 ситуаций попадал каждый. И они бесят абсолютно всех! Очередные фото красоток? Как бы не так!
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