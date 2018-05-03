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Конструкцию «Голубь мира» установят на Поклонной горе в Москве к 9 Мая
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Конструкцию «Голубь мира» установят на Поклонной горе в Москве к 9 Мая 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
На Поклонной горе в честь Дня Победы установят композицию «Голубь мира», также там пройдет гала-концерт и выставка ретроавтомобилей, сообщается на сайте министерства культуры РФ.
«Одной из главных площадок празднования 9 Мая станет Музей Победы на Поклонной горе. В этот день его посетителям предложат принять участие в акции «Лента Победы на „Голубе мира“: все желающие смогут повязать георгиевские ленточки на специально созданную символическую конструкцию „Голубь мира“, которую установят перед музеем», — говорится в сообщении.
Кроме того, гостей ждет гала-концерт, кинопоказы художественных и документальных военных лент, выступление сводного детского духового оркестра, а также выставка ретроавтомобилей. У здания откроется полевая кухня, где можно будет отведать солдатской каши. Вход на мероприятия свободный.
В выставочных залах артисты разыграют сцены из истории грандиозных сражений, изображенных на диорамах музея, а в экспозиции «Красноармейцы» посетителям расскажут об условиях военного быта и малоизвестных фактах военной истории.
«В 22:00 на открытых площадках Музея Победы можно будет посмотреть праздничный салют. А с 22:15 до 00:00 у главного здания пройдет световое шоу. Фасад музея превратится в экран, на котором с помощью современных технологий будут демонстрироваться мини-фильмы о самых масштабных сражениях в истории человечества», — уточняется в материале.
На этой площадке также состоится розыгрыш путевок в летний детский клуб, которые можно бесплатно получить, разместив в соцсетях оригинальные селфи. Для этого подготовлена специальная карта-селфи Музея Победы, где указаны самые красочные и интересные уголки музейного комплекса.
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