Фестиваль-школа современного искусства «Территория» объявил программу

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости . Объявлена программа международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», который пройдет в Москве с 12 по 22 октября. В программу форума вошли 15 названий из девяти стран, включающих Японию и США, сообщает пресс-служба фестиваля.

Откроет фестиваль новый спектакль всемирно известного британского хореографа израильского происхождения Хофеша Шехтера. Его танцевальная компания приедет в Москву впервые. В рамках фестиваля 8 лучших танцовщиков Шехтера представят Show на сцене театра «Геликон-опера» 12 и 13 октября.

В эти же дни бельгийская театральная компания «Трубляйн» покажет перформанс «Ангел Смерти» своего основателя и режиссера Яна Фабра . Эта работа посвящена хореографу Уильяму Форсайту

В Новом пространстве театра Наций 13 и 14 октября пройдут показы театрального сериала «Красное колесо» по мотивам эпопеи Александра Солженицына

Одна из премьер фестиваля — спектакль «Дети солнца» в режиссуре Тимофея Кулябина по пьесе Максима Горького, запланированная на 14-15 октября.

Третий год в фестивале принимает участие немецкая компания Rimini Protokoll. На этот раз всемирно признанные новаторы в области документального театра исследуют механизм государственной разведки «Совершенно секретно (Государство I)».

Аой Накамура из Японии и француз Эстебан Фурми — основатели британской танцевальной компании АФЕ — представят мультижанровый проект «Вист».

Одно из главных событий фестиваля — сценическая версия Роберта Уилсона «Лекции о ничто» Джона Кейджа.

16 октября стартует шестидневный театральный марафон «Орфические игры. Панк-макраме». Более 100 человек (режиссеры, актеры, композиторы и художники) примут участие в проекте, основанном на мифе об Орфее. Единый поток из 12 спектаклей продлится до 21 октября.

Американский художник, режиссер и актер Таддеус Филлипс покажет моноспектакль «17 пересечений границы», а швейцарский хореограф Николь Сейлер пригласит зрителей на необычную прогулку по Москве. Двигаясь по маршруту, зрители будут наблюдать, как танцуют в окнах собственных квартир участники перформанса «Домашние танцы».

Впервые приезжает в Россию японская танцевальная компания КАРАС и ее основатель Сабуро Тэсигивара со спектаклем «Тристан и Изольда» на музыку Вагнера. Важным событием станет проект «Музей Вымысла I. Империя» Матиаса Умпьерреса, созданный как синтез театра и современного искусства.

Фестиваль «Территория» — единственный в России фестиваль-школа с международным статусом. Каждый год на основе конкурсного отбора фестиваль приглашает в Москву более 50 молодых актеров, режиссеров, музыкантов, художников и арт-менеджеров. Специально для них арт-дирекция форума организует интенсивную стажировку с уникальным составом педагогов и спикеров.