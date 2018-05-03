Война, запечатленная на фотопленке

На выставке «С „Лейкой“ по дорогам войны» представлены уникальные снимки. Например, на карточке фотокорреспондента Марка Редькина регулировщица Татьяна Артемьева направляет движение боевых машин. Кадр сделан в Германии в апреле 1945 года. Корреспондент «ВМ» изучил военную фотохронику.

На выставке, открывшейся 3 мая в Главархиве Москвы, представлены работы именитых советских фотокорреспондентов. Помимо кадров Марка Редькина, здесь есть фотографии, сделанные Борисом Игнатовичем, Александром Устиновым , Евгением Халдеем. По словам куратора проекта Елены Сокольниковой, была проделана колоссальная работа.

— Из семи тысяч фотографий были отобраны всего 50 снимков, — рассказывает Елена Сокольникова. — У выставки есть четкая логика. Начинается она с кадров обычных людей во время Великой Отечественной войны.

— Авторы фотографий зачастую рисковали жизнью, поскольку работали в основном на фронте, в гуще боевых действий, — продолжает куратор проекта.

Каждая работа таит в себе историю. В объектив фотокорреспондентов попали рабочие, медсестры, старики и дети, жители освобожденных сел и городов, солдаты и военачальники. Например, на фотографии Бориса Ярославцева 1943 года запечатлены улыбающиеся бойцы экипажа прославленного танка КВ-1 «Беспощадный». Боевая машина уничтожила десятки единиц военной техники врага, но ее экипаж так и не вернулся домой…

— Снимки отражают не только события, но и состояние человека на войне, — отмечает начальник Главного архивного управления Ярослав Онопенко . — Здесь представлены редкие кадры, создающие портрет целого поколения, спасавшего свою Родину. Многие снимки стали классикой мировой фотографии.

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