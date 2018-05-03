В Военно-историческом музее откроется фотовыставка «Этот День Победы порохом пропах»

4 мая в 12.00 в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие фотовыставки «Этот День Победы порохом пропах». Ее цель еще раз напомнить нашим современникам и подрастающему поколению о героических днях конца апреля — начала мая 1945 г.

На выставке будет представлено более 70 фотографий, которые разделены на несколько разделов в хронологическом порядке. Первый рассказывает о боях на подступах к Берлину и на улицах столицы третьего Рейха. Следующая группа фотографий повествует о взятии Рейхстага и водружении над ним Знамени Победы. В третьем разделе посетители музея смогут ознакомиться с фотографиями, посвященными подписанию капитуляции фашистской Германией и всеобщему ликованию в честь Дня Победы. Завершает фотовыставку большой раздел, посвященный возвращению Берлина к мирной жизни.

Все фотографии размещены рядом с артиллерийскими орудиями времен Великой Отечественной войны и знаменитой советской боевой машиной реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша».

Фотовыставка «Этот День Победы порохом пропах» будет открыта для посещения до середины июня 2018 г.