«Весенние» работы детей представили на выставке в Нижегородском районе

Выставка детских работ «Весна — пора вдохновения» открылась в филиале центра досуга и спорта «Кругозор» Нижегородского района.

— Ребята из студии «Колибри» под руководством талантливой художницы Жанны Гуркиной и фотоклуба «Кругозор», преподавателем которого является Евгений Симохин, не остались равнодушными к красоте весенней природы, — сообщила администратор учреждения Ирина Чернова . — Мы приглашаем всех желающих посетить нашу выставку и зарядиться весенним настроением!

Экспозиция доступна для просмотра до конца весны по адресу: Рязанский проспект, дом 31. Вход свободный.