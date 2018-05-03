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«Весенние» работы детей представили на выставке в Нижегородском районе
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«Весенние» работы детей представили на выставке в Нижегородском районе 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Выставка детских работ «Весна — пора вдохновения» открылась в филиале центра досуга и спорта «Кругозор» Нижегородского района.
— Ребята из студии «Колибри» под руководством талантливой художницы Жанны Гуркиной и фотоклуба «Кругозор», преподавателем которого является Евгений Симохин, не остались равнодушными к красоте весенней природы, — сообщила администратор учреждения Ирина Чернова. — Мы приглашаем всех желающих посетить нашу выставку и зарядиться весенним настроением!
Экспозиция доступна для просмотра до конца весны по адресу: Рязанский проспект, дом 31. Вход свободный.
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