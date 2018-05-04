Биография Михаила Шемякина

Российский и американский художник и скульптор Михаил Михайлович Шемякин родился 4 мая 1943 года в Москве в семье офицера.

В 1945-1956 годах его семья находилась в Германии, где по окончании Великой Отечественной войны отец служил комендантом в разных городах.

В 1956 году семья Шемякиных вернулась в СССР. Михаил поступил в среднюю художественную школу при Ленинградском (ныне — Санкт-Петербургском государственном академическом) институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В 1961 году он был исключен из школы.

В 1959-1961 годах трудился разнорабочим.

В 1960-х годах из-за своих идеологических взглядов подвергался принудительному лечению в психиатрической клинике. Работал такелажником в Государственном Эрмитаже

В 1962 году в Ленинграде (Санкт-Петербурге) состоялась его первая выставка в редакции журнала «Звезда», в 1969 году — первая персональная выставка в США.

В 1967 году Шемякин основал группу художников «Санкт-Петербург».

Совместно с философом и искусствоведом Владимиром Ивановым создал теорию «метафизического синтетизма» (соединение противоположностей).

В 1971 году художник был лишен советского гражданства и выслан из СССР. Поселился в Париже (Франция), в 1981 году переехал в Нью-Йорк (США).

В 1974 году впервые был показан его акварельный цикл «Петербургский карнавал», принесший Шемякину мировую славу.

Шемякин не раз устраивал коллективные экспозиции русского «неофициального искусства» за рубежом, в частности, в 1976 году он организовал выставку русского нонконформистского искусства «Современная русская живопись» в Парижском Дворце конгрессов. В 1977 году издал альманах авангардистского искусства и литературы «Аполлон-77», объединивший многих писателей и художников-нонконформистов.

Как график-иллюстратор оформлял сборник «Классическая испанская эпиграмма», книги прозаика Юрия Мамлеева и поэта Михаила Юппа. В 1980-х годах особую популярность завоевали его графические листы по мотивам стихов и песен Владимира Высоцкого, с которым Шемякина связывала дружба. В 1988 году он выпустил полное собрание произведений Высоцкого в трех томах с комплектом из семи пластинок.

В 1989 году Шемякин принял американское гражданство, жил в окрестностях Нью-Йорка. В 2007 году он вернулся во Францию.

Работы Шемякина выставлялись в Европе, США, Бразилии, Японии, Гонконге.

Возвращение искусства художника в Россию началось в 1989 году, когда в Москве и Ленинграде (Санкт-Петербурге) прошли его персональные выставки.

В 1990-х годах персональные выставки Шемякина проходили в Третьяковской галерее, в галерее «Дом Нащокина» в Москве, в Эрмитаже и в Манеже в Санкт-Петербурге.

В 1991 году Шемякин создал два памятника российскому императору Петру Первому. Один из них был открыт в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, второй — в Шато де Васкей, в Нормандии (Франция).

В 1995 году в Санкт-Петербурге были открыты еще две скульптурные композиции Шемякина — «Жертвам политических репрессий» и «Архитекторам-первостроителям Санкт-Петербурга».

Среди наиболее известных скульптурных работ Михаила Шемякина — памятники киноактеру Савелию Крамарову (1997, Сан-Франциско), Джакомо Казанове (1998, Венеция), скульптурные композиции «Диалог между Платоном и Сократом» (1999, Нью-Йорк), «Дети — жертвы пороков взрослых» (2001, Москва), «Царская прогулка» (2003, Стрельна, Ленинградская область), надгробный памятник первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку (Санкт-Петербург, 2003), монумент Владимиру Высоцкому (2008, Самара), скульптура «Человек-часы» в Щелково Московской области (2014).

Работы Шемякина находятся в коллекции таких музеев, как «Метрополитен» (Нью-Йорк), Государственная Третьяковская галерея (Москва), Государственный Русский музей (Санкт-Петербург), Музей современного искусства (Париж), Музей современного искусства (Тель-Авив).

В 2000 году Шемякин открыл выставочную площадку собственного научно-исследовательского проекта «Воображаемого музея» в городе Хадсон, штат Нью-Йорк. В 2002 году в Санкт-Петербурге был создан Фонд художника Михаила Шемякина для реализации культурных, выставочных, научных, и социальных программ. В фонде регулярно проходят выставки, вернисажи, конкурсы работ российских и зарубежных художников.

В 2002-2003 годах на российском телеканале «Культура» был показан цикл авторских фильмов-лекций, посвященных истории искусства, из серии «Воображаемый музей Михаила Шемякина».

В рамках проекта «Воображаемый музей» Шемякин выпустил книгу «Буква, Слово, Текст в искусстве».

Фонд Михаила Шемякина организует выездные выставки художника: «Трансформации Пикассо», «Две судьбы», «Мир, скрытый в каплях воды», «Загадки русскАго народа», «Дзен», «Тротуары Парижа», «Диалог художника и поэта» и др.

В марте 2018 года в Санкт-Петербурге открылась выставка ранних работ художника «ДОИЗГНАНЬЕ. Шемякин. Ленинград. Шестидесятые».

В конце 2018 года большая выставка его произведений запланирована в Музее современного искусства в Москве.

Театральная деятельность Шемякина началась в 1967 году с постановки оперы Шостаковича «Нос» в студии Ленинградской консерватории. В 1990-х годах вместе с клоуном Вячеславом Полуниным он устраивал шествия и зрелища в Санкт-Петербурге, Москве и Венеции.

Шемякин оформил несколько балетов. Он создал костюмы, маски, декорации балета «Щелкунчик» в Мариинском театре (2001). За этот спектакль художник был удостоен премии «Золотая маска». В 2003 году он был автором либретто, декораций и костюмов балета «Принцесса Пирлипат, или Наказанное благородство» в Мариинском театре. В 2005 году в Мариинке художник поставил новый балет по мотивам сказки Гофмана «Волшебный орех».

В 2007 году в рамках программы Венецианского карнавала организовал «Посольство Петра Великого» на площади Сан-Марко.

В 2010 году Михаил Шемякин с хореографом Кириллом Симоновым создал новую версию балета Делиба «Коппелия» для Литовского национального театра оперы и балета в Вильнюсе.

В 2016 году по воспоминаниям Михаила Шемякина Театр Стаса Намина выпустил спектакль под названием «Нью-Йорк. 80-е. Мы».

В ноябре 2016 года в рамках сотрудничества с ювелирным домом SASONKO вышла коллекция ювелирных миниатюр «Михаил Шемякин».

Михаил Шемякин — народный художник Кабардино-Балкарии, народный художник Республики Адыгея. Обладатель почетной докторской степени Университета Сан-Франциско (1984), Академии искусств Европы (1987), Российского государственного гуманитарного университета и Университета Кабардино-Балкарской республики (1996), член Нью-йоркской академии наук

Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1993 года.

В 2009 году Шемякин был награжден российским орденом Дружбы.

Удостоен ордена Рыцаря искусств и литературы министерства культуры Франции (1994). Награжден золотой медалью Российской академии художеств «Достойному» (1998). Лауреат премий «Петрополь» (2001), «Золотой софит» (2001) и «Золотая маска» (2002).

В 2009 году ему вручили Всероссийскую премию Людвига Нобеля

Михаил Шемякин с 2004 года женат вторым браком на Саре де Кэй. Первой его супругой была художница Ребекка Модлина (1934-2014).

Единственная дочь Шемякина от первого брака — Доротея (1964 года рождения) скончалась в январе 2018 года, она также была художницей.